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Адвокат Кокорина: если Саша не начнет тренироваться в ближайшее время, он может стать калекой

Андрей Ромашов, один из адвокатов форварда "Зенита" Александра Кокорина, рассказал о состоянии своего клиента.

"У моего клиента незадолго до инцидента была операция и на коленном суставе и ахиллесовом сухожилии. Ему жизненно необходимо начать тренироваться, потому что его послеоперационная реабилитация не была закончена. Если его изолировать, он может стать калекой", — заявил адвокат.

ТАСС
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 15:28
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#9  ADonskoi   (Сегодня, 15:55)
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Ленин в сибирской ссылке написал по крайней мере 10 томов из своих 55-ти. Вот и ты, друг любезный, не смог стать футболистом, становись Рейнгольдом или на худой конец Васей Уткиным. Все профукали с Мамаем, не будучи и рядом Стрельцовыми для того, чтобы вернуться после отсидки лет через 5.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
#8  Oris   (Сегодня, 15:54)
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online

Будет прихрамывать. Гарринча 2.
Регистрация: 16.09.2018 [жалоба]
#7  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 15:51)
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online

Началось. Если злые дяди в ближайшее время не отпустят его домой, у него может случиться выкидыш. Таким образом, в добавок к членовредительству может добавиться ещё и покушение на убийство.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#6  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 15:48)
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online

Пусть включает ручной привод и тренируется.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#5  diman_spb  Сантк-Петербруг (Сегодня, 15:46)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Ну да.. конечно.
А когда мацал голых теток в стрипе не боялся за колено?

Ну он же их не коленом. Да и Пака стулом, чтобы не пораниться =)
Регистрация: 2.10.2011 [жалоба]
#4  nami-sv   (Сегодня, 15:42)
  • +8
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Болеет за:
«Спартак»
Он уже давно моральный калека.
Дебилы и их бред.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
#3  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 15:38)
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
А когда махался не боялся повреждений
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 15:36)
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pust treneruetsya! pust dadut rebeletologa i vpered/ za egoje dengi!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 15:36)
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Болеет за:
«Спартак»
Ну да.. конечно.
А когда мацал голых теток в стрипе не боялся за колено?
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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