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"Спартак" опроверг информацию о задержании Жиго

"Спартак" опроверг информацию о задержании защитника Самюэля Жиго в "Шереметьево" за нарушение таможенных правил.

"Спартак" сообщает, что эта информация не соответствует действительности. В настоящее время Жиго, перенесший операцию крестообразных связок, находится в Москве и уже в течение нескольких дней продолжает курс реабилитации на нашей подмосковной базе в Тарасовке. Желаем Самуэлю скорейшего возвращения в строй!" - говорится в сообщении.

Теги: Спартак Жиго
Сегодня, 19:02
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#6  Blessing  Спб (Сегодня, 19:16)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vvSpartak
Цитата: acetophenon
Но осадочек - остался... worried

...в бутырке

Нет, он сейчас в отделении, Федуна вызвали, говорят он связан как-то с этим.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#5  diego milito 22   (Сегодня, 19:15)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Но осадочек - остался...

Это почетно, обмануть таможню и провезти/вывезти вещи, которые по недоразумению и недомыслию называют "контрабандными". Экстрим 80lvl помимо всего.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#4  vvSpartak   (Сегодня, 19:11)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acetophenon
Но осадочек - остался... worried

...в бутырке


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 19:10)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Жиго, перенесший операцию крестообразных связок,

....теперь вовлечён в операцию по освобождению его из под стражи.

Цитата: Победоносный Зенит
Глупые отмазки.

Да, там действительно дело шьют, а эти отмазки, рефлекс инстинкта самосохранения.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 19:05)
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Но осадочек - остался... worried
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:05)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Глупые отмазки.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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