"Спартак" опроверг информацию о задержании Жиго

?? Сегодня в СМИ появилась информация о том, что защитник #Спартак’а Самуэль Жиго был задержан за нарушение таможенных правил.@fcsm_official сообщает, что эта информация не соответствует действительности. pic.twitter.com/tjRBaOrMKU — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 12, 2018

"Спартак" опроверг информацию о задержании защитника Самюэля Жиго в "Шереметьево" за нарушение таможенных правил."Спартак" сообщает, что эта информация не соответствует действительности. В настоящее время Жиго, перенесший операцию крестообразных связок, находится в Москве и уже в течение нескольких дней продолжает курс реабилитации на нашей подмосковной базе в Тарасовке. Желаем Самуэлю скорейшего возвращения в строй!" - говорится в сообщении.