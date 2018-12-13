Новости партнеров

Софьян Ханни: предполагаю, что Каррера не считал меня футболистом своего формата

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни рассказал, как у него складывались отношения с бывшим наставником красно-белых Массимо Каррерой.

"При Кононове я играю в футбол, а при Каррере действительно иногда сидел на трибуне. Для меня главное – быть на поле, показывать, что ты можешь, но прежний тренер не давал достаточно шансов продемонстрировать свой потенциал. Почему так происходило? Не знаю, я так и не получил ответа на этот вопрос. С Массимо мы общались, у нас не было личных проблем, но таким было его решение. Не могу жаловаться, но предполагаю, что он просто не считал меня футболистом своего формата.

Думаю, меня приглашал именно "Спартак", а не Каррера. Но было действительно странно, что новичок, который пришёл для того, чтобы играть, сразу стал запасным. Тем более я мог забить мяч, но затем вновь оставался на скамейке или не попадал в заявку", - цитирует Ханни "Чемпионат.сом".
Теги: Ханни Каррера Спартак
Сегодня, 18:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(3)
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 18:49)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мы тоже это не понимали,но главное ты получил возможность и ты очень круто играешь.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.