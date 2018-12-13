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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Софьян Ханни: предполагаю, что Каррера не считал меня футболистом своего формата
Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни рассказал, как у него складывались отношения с бывшим наставником красно-белых Массимо Каррерой.
"При Кононове я играю в футбол, а при Каррере действительно иногда сидел на трибуне. Для меня главное – быть на поле, показывать, что ты можешь, но прежний тренер не давал достаточно шансов продемонстрировать свой потенциал. Почему так происходило? Не знаю, я так и не получил ответа на этот вопрос. С Массимо мы общались, у нас не было личных проблем, но таким было его решение. Не могу жаловаться, но предполагаю, что он просто не считал меня футболистом своего формата.
Думаю, меня приглашал именно "Спартак", а не Каррера. Но было действительно странно, что новичок, который пришёл для того, чтобы играть, сразу стал запасным. Тем более я мог забить мяч, но затем вновь оставался на скамейке или не попадал в заявку", - цитирует Ханни "Чемпионат.сом".
"При Кононове я играю в футбол, а при Каррере действительно иногда сидел на трибуне. Для меня главное – быть на поле, показывать, что ты можешь, но прежний тренер не давал достаточно шансов продемонстрировать свой потенциал. Почему так происходило? Не знаю, я так и не получил ответа на этот вопрос. С Массимо мы общались, у нас не было личных проблем, но таким было его решение. Не могу жаловаться, но предполагаю, что он просто не считал меня футболистом своего формата.
Думаю, меня приглашал именно "Спартак", а не Каррера. Но было действительно странно, что новичок, который пришёл для того, чтобы играть, сразу стал запасным. Тем более я мог забить мяч, но затем вновь оставался на скамейке или не попадал в заявку", - цитирует Ханни "Чемпионат.сом".
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