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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Рауль Рианчо: мы с Сергеем Ребровым были семьей, но без секса
Бывший тренер "Спартака" и киевского "Динамо" Рауль Рианчо рассказал об отношениях с бывшим наставником украинского клуба Сергеем Ребровым.
"Сергей Ребров был для меня и другом, и братом. Наши с Сергеем отношения напоминали семью, но без секса. Наш тренерский штаб понимал друг друга с первого взгляда. Правда, не обходилось и без дискуссий. Мы обсуждали все: от тренировок до стартового состава.
Мы были большой семьей в "Динамо", а отцами - Сергей Ребров и Рауль Рианчо. Футболисты же были нашими детьми. И мы решали, как их правильно воспитывать. Все зависело от ситуации: кому дать по попе, а кого погладить по голове. У нас была идеальная команда", - сказал Рианчо в интервью youtube-каналу Football Hub.
"Сергей Ребров был для меня и другом, и братом. Наши с Сергеем отношения напоминали семью, но без секса. Наш тренерский штаб понимал друг друга с первого взгляда. Правда, не обходилось и без дискуссий. Мы обсуждали все: от тренировок до стартового состава.
Мы были большой семьей в "Динамо", а отцами - Сергей Ребров и Рауль Рианчо. Футболисты же были нашими детьми. И мы решали, как их правильно воспитывать. Все зависело от ситуации: кому дать по попе, а кого погладить по голове. У нас была идеальная команда", - сказал Рианчо в интервью youtube-каналу Football Hub.
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