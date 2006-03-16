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Рауль Рианчо: мы с Сергеем Ребровым были семьей, но без секса

Бывший тренер "Спартака" и киевского "Динамо" Рауль Рианчо рассказал об отношениях с бывшим наставником украинского клуба Сергеем Ребровым.

"Сергей Ребров был для меня и другом, и братом. Наши с Сергеем отношения напоминали семью, но без секса. Наш тренерский штаб понимал друг друга с первого взгляда. Правда, не обходилось и без дискуссий. Мы обсуждали все: от тренировок до стартового состава.

Мы были большой семьей в "Динамо", а отцами - Сергей Ребров и Рауль Рианчо. Футболисты же были нашими детьми. И мы решали, как их правильно воспитывать. Все зависело от ситуации: кому дать по попе, а кого погладить по голове. У нас была идеальная команда", - сказал Рианчо в интервью youtube-каналу Football Hub.
Теги: Рианчо
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#11  sheluch  Кёниград (Сегодня, 21:19)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P. Holmberg
спартачок, как магнит притягивает всяких фриков, дибилов, извращенцев, алкашей и наркоманов.

Ну, поэтому, ты недоумок и здесь... Себя к какой из этих категорий относишь?
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
#10  liasport433   (Сегодня, 21:18)
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online

как человек он меня раздражает... какой то мазахист, всем подлизнуть хочет!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#9  sergoz  Калининград (Сегодня, 21:14)
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
как же хочется человеку, чтоб его" пятиминутку" не забыли)


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12 лет рядом... зарегистрирован 16.03.2006г.
Регистрация: 16.03.2006 [жалоба]
#8  vvn21  г.Ижевск (Сегодня, 21:12)
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
да!!! наверное что-то там есть....нетрадиционное)))
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
#7  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 20:59)
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Болеет за:
«Локомотив»
Его в бытность работы в Москве Петросян не кусал? Это ж надо такую ахинею в интервью нести...
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#6  suarez   (Сегодня, 20:55)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Зачем публикуют интервью "помощника"? Пора забыть это несуразное существо.
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#5  yuri  спб (Сегодня, 20:54)
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Цитата: Сибирячок
Слышь, епанутое животное, тут речь идёт о киевском Динамо.

Слышь побратим гладиаторов)- сайт то сам по себе мясной. Коту не надо ипать мозг. Коту минусы втыкает либо школота , либо отсталое племя.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 20:47)
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спартачок, как магнит притягивает всяких фриков, дибилов, извращенцев, алкашей и наркоманов.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 20:45)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Cекса не нужно абсолютно, главное проникнуться идеей в свинарнике хорошо. " Солнце всхо-хо-одит(хрю) и захо-хо-дит(хрю) и в свинарнике тепло". ).

Слышь, епанутое животное, тут речь идёт о киевском Динамо.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Riders1990  bunker (Сегодня, 20:36)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Этот перл Рианчо перекрывает все остальные laughing


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 20:34)
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  •  (8)

Cекса не нужно абсолютно, главное проникнуться идеей в свинарнике хорошо. " Солнце всхо-хо-одит(хрю) и захо-хо-дит(хрю) и в свинарнике тепло". ).


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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