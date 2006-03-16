Рауль Рианчо: мы с Сергеем Ребровым были семьей, но без секса

Бывший тренер "Спартака" и киевского "Динамо" Рауль Рианчо рассказал об отношениях с бывшим наставником украинского клуба Сергеем Ребровым."Сергей Ребров был для меня и другом, и братом. Наши с Сергеем отношения напоминали семью, но без секса. Наш тренерский штаб понимал друг друга с первого взгляда. Правда, не обходилось и без дискуссий. Мы обсуждали все: от тренировок до стартового состава.Мы были большой семьей в "Динамо", а отцами - Сергей Ребров и Рауль Рианчо. Футболисты же были нашими детьми. И мы решали, как их правильно воспитывать. Все зависело от ситуации: кому дать по попе, а кого погладить по голове. У нас была идеальная команда", - сказал Рианчо в интервью youtube-каналу Football Hub.