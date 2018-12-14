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"Хочется справедливости" - Алан Дзагоев выразил поддержку Кокорину и Мамаеву (видео)

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поддержал Александра Кокорина и Павла Мамаева, находящихся в СИЗО за избиение трех человек.

"Хочу выразить свою поддержку Саше и Паше. Разочарован этой ситуацией и тем, что ребята все еще находятся под заключением. Да, наказание должно быть, и они его уже понесли. Я думаю, они уже все осознали. Но и также хочется справедливости. А справедливость эта заключается в том, чтобы ребята вышли на свободу и имели возможность играть в футбол", — сказал Дзагоев в опубликованном видео в инстаграме Алана Чочиева.

Теги: Мамаев Кокорин Дзагоев
Сегодня, 11:15
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#7  nofrills  Москва (Сегодня, 12:28)
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Болеет за:
«Динамо» М
было бы справедливо если бы вы получали по 30000, тогда бы и меньше быковали
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#6  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 12:28)
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Болеет за:
ЦСКА
Уж не лез бы не в свое дело.Нормально так-они все осознали,поукорять их и отправить домой икру с шампанским жрать.С обычными гражданами так бывает ??


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#5  Борис Гречмак  Новокуренск (Сегодня, 12:13)
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Болеет за:
ЦСКА
Нам тоже хочется справедливости...
Регистрация: 10.05.2015 [жалоба]
#4  cska1971  Москва (Сегодня, 12:01)
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online

Алан, да ты-то куда? Мне вот тоже хочется справедливости. Чтобы ты наконец вылечился и начал в футбол играть...

Цитата: yuri
Гандоны сосут действительность в который раз на последних местах в группах.


Сэр, откуда котам знать о гандонах? Они больше знатоки кастрации...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 11:48)
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online

Цитата: robinzen
Зенитушка соси..."

Писдеть -не мешки ворочать. Гандоны сосут действительность в который раз на последних местах в группах.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 11:29)
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Болеет за:
«Зенит»
Уровень твоей общей культуры, Алан, был узнан в один из сезонов, когда ЦСКА стал чемпионом и ты перед болельщиками на камеру (на всю страну) кричал: "Раз, два. три... Зенитушка соси..." Это просто объективный показатель. Медицинский факт.

Вот так-то. Саша, Паша и Алаша...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  MAG554  UdSSR (Сегодня, 11:22)
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online
Болеет за:
«Спартак»
из-за показушного расследования и затягивания процесса. подворотные хулиганы постепенно перевоплощаются в мучеников. скоро лик святых притулять начнут.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
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