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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Локомотив" зимой будет тренироваться в Катаре и Испании
Пресс-служба "Локомотива" опубликовала план команды на зимнюю паузу в чемпионате России.
Игроки выйдут из отпуска 13 января, на этот день назначен медосмотр. 14 января команда отправится на первый сбор в Катар, где сыграет три матча на Кубке "Матч Премьер".
Второй сбор "Локомотива" пройдет в испанской Марбелье с 4 по 19 февраля. О контрольных матчах на втором сборе будет сообщено дополнительно.
Сезон железнодорожники возобновят в Казани ответным кубковым матчем против "Рубина", который состоится 23 или 24 февраля.
Игроки выйдут из отпуска 13 января, на этот день назначен медосмотр. 14 января команда отправится на первый сбор в Катар, где сыграет три матча на Кубке "Матч Премьер".
Второй сбор "Локомотива" пройдет в испанской Марбелье с 4 по 19 февраля. О контрольных матчах на втором сборе будет сообщено дополнительно.
Сезон железнодорожники возобновят в Казани ответным кубковым матчем против "Рубина", который состоится 23 или 24 февраля.
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