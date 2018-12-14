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"Локомотив" зимой будет тренироваться в Катаре и Испании

Пресс-служба "Локомотива" опубликовала план команды на зимнюю паузу в чемпионате России.

Игроки выйдут из отпуска 13 января, на этот день назначен медосмотр. 14 января команда отправится на первый сбор в Катар, где сыграет три матча на Кубке "Матч Премьер".

Второй сбор "Локомотива" пройдет в испанской Марбелье с 4 по 19 февраля. О контрольных матчах на втором сборе будет сообщено дополнительно.

Сезон железнодорожники возобновят в Казани ответным кубковым матчем против "Рубина", который состоится 23 или 24 февраля.
Теги: Локомотив
Сегодня, 13:55
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