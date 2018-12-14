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"Она провокатор!" - тетя Глушакова оправдывает своего племянника

Ирина Глушакова, тетя капитана "Спартака" Дениса Глушакова, считает, что скандальный разговор футболиста с женой Дарьей был спровоцирован ей самой.

"Да, это действительно голос Дениса. Но кто вынудил Дениса на такой разговор? Может, сама Дарья? Она провокатор! Вот и наговорил он ей черт знает что, сейчас, наверное, сам в шоке. Но это на руку Дарье. Она же получила 5 миллионов уже алиментов? Видно мало ей! Все не хватает.У Даши хватка, как у бультерьера: если схватила за горло, уже не отпустит!" — цитирует Глушакову "СЭ".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 14:19
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#3  brysy  москва (Сегодня, 15:35)
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А у ней на морде написано, что она из бультерьерской породы, ещё раз повторяюсь, Глушак сам виноват, не хрен было расписываться с кем попало и рожать детей, жил-бы себе припеваючи, те более баб на такие бабки как грязи, только свисни, очередь стоять будет.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#2  Borg  Burg (Сегодня, 15:04)
  • +1
  •  (3)

кошка Глущакова уже выступала? А тараканы Глушакова- давали интервью?
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#1  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 14:21)
  • +2
  •  (6)

Она провокатор, вопросов нет.
А Глушаков - просто дурачок.
А по факту оба одного ноль ягоды.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
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