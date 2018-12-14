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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Анзор Кавазашвили: Глушаков дал повод. Не надо было ходить и жаловаться на главного тренера
Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил перспективы Дениса Глушакова вернуть любовь болельщиков.
- Как скандал с Глушаковым влияет на команду?
- Начнем с того, что это ужасное начинание наших родных спартаковских болельщиков, когда они начали травить игрока. Они этого не должны были делать ни в коем случае. Но Денис тоже виноват в том, что дал повод. Когда идешь жаловаться на главного тренера, когда не можешь найти с ним общий язык, это говорит о том, что ты проявляешь свою слабость. Денис должен был своей игрой, работоспособностью доказать, что он настоящий и истинный спартаковец, а не ходить и жаловаться все время.
- Болельщиков можно понять?
- Они очень четко и точно чувствуют, когда, что надо делать. Им не нравится, что против тренера, который принес чемпионство, кто-то из футболистов начинает хулиганить.
- Глушаков еще нужен "Спартаку" в перспективе?
- Зачем избавляться от курочки, которая несет золотые яйца? Просто бывает, что у курочка в определенные моменты не носит их. Это природа. Пускай старается. Когда он вернет былую игру, которой он был знаменит, в чемпионском сезоне, мы поговорим. Если он этого не сделает при Кононове, тогда ему надо закругляться, переходить во вторую лигу и доигрывать свой сезон там.
"Спорт-Экспресс"
- Как скандал с Глушаковым влияет на команду?
- Начнем с того, что это ужасное начинание наших родных спартаковских болельщиков, когда они начали травить игрока. Они этого не должны были делать ни в коем случае. Но Денис тоже виноват в том, что дал повод. Когда идешь жаловаться на главного тренера, когда не можешь найти с ним общий язык, это говорит о том, что ты проявляешь свою слабость. Денис должен был своей игрой, работоспособностью доказать, что он настоящий и истинный спартаковец, а не ходить и жаловаться все время.
- Болельщиков можно понять?
- Они очень четко и точно чувствуют, когда, что надо делать. Им не нравится, что против тренера, который принес чемпионство, кто-то из футболистов начинает хулиганить.
- Глушаков еще нужен "Спартаку" в перспективе?
- Зачем избавляться от курочки, которая несет золотые яйца? Просто бывает, что у курочка в определенные моменты не носит их. Это природа. Пускай старается. Когда он вернет былую игру, которой он был знаменит, в чемпионском сезоне, мы поговорим. Если он этого не сделает при Кононове, тогда ему надо закругляться, переходить во вторую лигу и доигрывать свой сезон там.
"Спорт-Экспресс"
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