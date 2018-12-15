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Олимпийская чемпионка - о Кокорине и Мамаеве: если бы они были невиновны, стали бы они платить потерпевшим?

Двукратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина призвала наказать футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за избиение трех человек.

"У меня есть друг, который, к сожалению, сидит за драку в клубе. К его девушке начали приставать, он ее защитил, в итоге другая сторона написала заявление, а он - нет. Хотя побои были у обоих. В итоге он попал на год в колонию. Сейчас перед Новым годом его должны освободить.

Знаю, что сейчас люди требуют для Кокорина и Мамаева оправдания, чтобы их реабилитировали. Но я считаю, что наказание какое-то должно быть. Мамаев, насколько знаю, уже заплатил потерпевшему какие-то деньги. Какой вывод из этого следует? Что он сам считает себя виновным. Если бы я считала себя правой, то никогда бы не платила никому деньги. Я - невиновна. Так зачем должна кому-то платить и затыкать чей-то рот деньгами?" — цитирует Шишкину "Спорт-Экспресс".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 13:30
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#4  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 14:17)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Fint
хотя у Сталинской системы больше 15% было оправдательных приговоров, и это называют репрессивным аппаратом сегодня

Когда такое пишешь, надо опнимать хотя бы о чём пишешь. 12% (а не 15%) в сталинской системе было - по общеуголовным статьям, а не по репрессивно-"политическим" (шпионаж, измена родине и т.п.). Когда пишут о репрессиях сталинского времени, имеют ввиду именно "политическое" реперссирование, а не общеуголовное...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#3  Fint  Москва (Сегодня, 13:55)
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Болеет за:
«Реал»
Цитата: Лечащий Врач
Наивная девочка.........

Она ещё не поняла, хотя друг её уже оказался в колонии по своей же наивности, что надо откупаться всеми средствами от противной стороны, чтобы не попасть под нашу судебную систему, когда-то самую гуманную, а сегодня меньше 3% оправдательных приговоров выносящую. Просто у людей нет денег, чтобы откупиться от неё, вот и садятся поголовно, хотя у Сталинской системы больше 15% было оправдательных приговоров, и это называют репрессивным аппаратом сегодня. А как назвать сегодняшную систему судебную, пособником коррупции? Вот и откупаются ребята и от водилы-вымогателя, и от хапуги чиновника... flushed
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
#2  Skyline  СПБ (Сегодня, 13:51)
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Болеет за:
«Зенит»
курица. оправдания для них не требуют. требуют адекватного подхода. а не показательной порки


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это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#1  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 13:36)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Наивная девочка.........


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
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