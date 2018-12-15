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Болельщик "Спартака" подает встречный иск за побои со стороны Глушакова и Фернандо

Болельщик московского "Спартака" Мирослав Голунов подаст встречный иск к клубу за нанесенные ему побои со стороны футболистов красно-белых Дениса Глушакова и Фернандо.

Такое решение было принято в связи с тем, что "Спартак" заявил о намерении предъявить к нему исковые требования на €20 тысяч.

"Мне позвонил представитель клуба и предупредил, что ко мне будет заявлен иск в Тушинский суд Москвы о возмещении клубу €20 тысяч из-за моего появления на поле во время матча с "Рапидом", - сказал Голунов, уточнив, что пока документов об иске не получал.

"Мы с адвокатом решили подать встречное исковое заявление к клубу, а также попросим соответствующие органы возбудить уголовное дело о нанесении мне побоев (по ст. 116 УК РФ) футболистами Глушаковым и Фернандо. Таким образом, мы будем добиваться мирового соглашения с клубом, чтобы отказаться от взаимных претензий друг к другу", - сказал он, добавив, что после инцидента на поле "сняты побои, что отражено в медицинской справке".

ТАСС
Теги: Глушаков Фернандо Спартак
Сегодня, 19:17
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#5  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:25)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenit47
Сейчас ещё Глушаков по этапу за Кокориным поедет

Интересно, там президент РФС не требуется?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  zenit47  СПБ (Сегодня, 19:23)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сейчас ещё Глушаков по этапу за Кокориным поедет
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 19:21)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Придурок. Набедокурил, а ответить не может. Как Дарья Глушакова.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  zenit47  СПБ (Сегодня, 19:20)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Клоуны
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#1  Mahoylich  Москва (Сегодня, 19:20)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сученок, подставил клуб на деньги, и еще что то хочет. Гнилье(((((


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Болельщик Спартака с 1967года.
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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