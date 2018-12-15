Болельщик "Спартака" подает встречный иск за побои со стороны Глушакова и Фернандо

Болельщик московского "Спартака" Мирослав Голунов подаст встречный иск к клубу за нанесенные ему побои со стороны футболистов красно-белых Дениса Глушакова и Фернандо.Такое решение было принято в связи с тем, что "Спартак" заявил о намерении предъявить к нему исковые требования на €20 тысяч."Мне позвонил представитель клуба и предупредил, что ко мне будет заявлен иск в Тушинский суд Москвы о возмещении клубу €20 тысяч из-за моего появления на поле во время матча с "Рапидом", - сказал Голунов, уточнив, что пока документов об иске не получал."Мы с адвокатом решили подать встречное исковое заявление к клубу, а также попросим соответствующие органы возбудить уголовное дело о нанесении мне побоев (по ст. 116 УК РФ) футболистами Глушаковым и Фернандо. Таким образом, мы будем добиваться мирового соглашения с клубом, чтобы отказаться от взаимных претензий друг к другу", - сказал он, добавив, что после инцидента на поле "сняты побои, что отражено в медицинской справке".