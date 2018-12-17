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Сергей Чебан - Ахметову: продолжай работать и радовать нас своими успехами и, главное, не задирай нос

Исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан поздравил полузащитника московского ЦСКА Ильзата Ахметова с получением премии "Первая пятёрка".

"Ильзат, тебе повезло. У тебя столько людей, которые приложили руку к твоему развитию. И в ЦСКА очень повезло: Виктор Гончаренко — это что-то. Ты находишься в начале своего пути. Продолжай работать и радовать нас своими успехами и, главное, не задирай носа", — передаёт слова Чебана "Чемпионат".
Теги: Чебан Ахметов
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