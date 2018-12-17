Новости партнеров

Денис Глушаков вызван в полицию для дачи показаний по делу об угрозах жене

Капитан "Спартака" Денис Глушаков вызван в полицию, сообщает Mash.

Футболиста вызвали на допрос для дачи показаний по делу об угрозах жене Дарье Глушаковой.

"Сейчас он беседует со следователем. От того, что он там скажет, зависит, заведут ли на него уголовное дело", - пишет источник.

Денис и Дарья ведут бракоразводный процесс. Ранее сообщалось, что угрозы футболиста были связаны с требованием отказаться от исков по разделу имущества и взысканию алиментов.

"Боюсь за себя и за жизнь детей". Жена Глушакова заявила, что футболист готов ее заказать

"Спорт24"
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 18:13
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
#3  kapitan601  Астрахань (Сегодня, 18:47)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Реал»
Говнюк он, Дениска. Нашкодил, как кот и в кусты... А ещё у Д. Карецкого есть хорошие слова о связях с другими женщинами: "... Изменять жене можно и должно, но, если, вы,Сударь, попались, то вы - ПОДЛЕЦ!" Это как раз про зажравшегося шкодливого кота Дениску! Мужиком надо быть, а не фуфлом типа Кокоши с Мамаем, даже в таких ситуациях. Как сказал Г. Жеглов :" не бывает без вины виноватых. С женщинами надо во время разбираться." Так что всё ему по делу!
Регистрация: 4.10.2010 [жалоба]
#2  brysy  москва (Сегодня, 18:44)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Дура набитая, хотел бы заказать, уже давно-бы заказал и не таким образом, самая настоящая паникёрша, какой идиот, если-бы захотел кого-то грохнуть, стал-бы кричать на весь свет, что убью, а потом пришёл и убил, а то, что он там ей наговорил по телефону, так это можно на эмоциях наговорить всё что угодно, он-же не носился за ней по дому с топором, так что прямых угроз жизни её, а тем более ихних детей нет и в помине.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 18:22)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
[quote"Боюсь за себя и за жизнь детей". Жена Глушакова заявила, что футболист готов ее заказать
][/quote]

Овца, сцуко. Как Денис умудрился вляпаться в это говно по имени Дарья?
Напровоцирует, потом запишет, потом смонтирует так, как надо, а потом врёт, как сивая кобыла.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.