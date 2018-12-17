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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Денис Глушаков вызван в полицию для дачи показаний по делу об угрозах жене
Капитан "Спартака" Денис Глушаков вызван в полицию, сообщает Mash.
Футболиста вызвали на допрос для дачи показаний по делу об угрозах жене Дарье Глушаковой.
"Сейчас он беседует со следователем. От того, что он там скажет, зависит, заведут ли на него уголовное дело", - пишет источник.
Денис и Дарья ведут бракоразводный процесс. Ранее сообщалось, что угрозы футболиста были связаны с требованием отказаться от исков по разделу имущества и взысканию алиментов.
"Боюсь за себя и за жизнь детей". Жена Глушакова заявила, что футболист готов ее заказать
"Спорт24"
Футболиста вызвали на допрос для дачи показаний по делу об угрозах жене Дарье Глушаковой.
"Сейчас он беседует со следователем. От того, что он там скажет, зависит, заведут ли на него уголовное дело", - пишет источник.
Денис и Дарья ведут бракоразводный процесс. Ранее сообщалось, что угрозы футболиста были связаны с требованием отказаться от исков по разделу имущества и взысканию алиментов.
"Боюсь за себя и за жизнь детей". Жена Глушакова заявила, что футболист готов ее заказать
"Спорт24"
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