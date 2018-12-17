Сергей Веденеев: состав "Фенербахче" ничем не слабее, чем у "Зенита"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:25
Евгений Коноплянка рассказал, почему он перестал играть в футбол во дворе: я, наверное, поседел тогда
Евгений Коноплянка рассказал, почему он перестал играть в футбол во дворе: я, наверное, поседел тогда
18:36
Юрий Газинский - Кокорину и Мамаеву: мы прекрасно знаем, какие вы в жизни порядочные ребята (4)
Юрий Газинский - Кокорину и Мамаеву: мы прекрасно знаем, какие вы в жизни порядочные ребята (4)
17:46
Сергей Семак: "Зениту" достался непростой жребий, с "Фенербахче" сыграть не очень хотелось (2)
Сергей Семак: "Зениту" достался непростой жребий, с "Фенербахче" сыграть не очень хотелось (2)
17:32
СМИ: "Рома" может приобрести полузащитника "Боки" Барриоса, на него также претендует российский клуб
СМИ: "Рома" может приобрести полузащитника "Боки" Барриоса, на него также претендует российский клуб
17:04
Мурад Мусаев – о сопернике "Краснодара" в Лиге Европы: "Байер" - клуб с большими амбициями. Но мы хотим сделать шаг вперед в турнире (1)
Мурад Мусаев – о сопернике "Краснодара" в Лиге Европы: "Байер" - клуб с большими амбициями. Но мы хотим сделать шаг вперед в турнире (1)
16:34
Жозе Моуринью: "Манчестер Юнайтед" уже не станет чемпионом, но может занять четвертое место (2)
Жозе Моуринью: "Манчестер Юнайтед" уже не станет чемпионом, но может занять четвертое место (2)
15:34
"Зенит" будет играть с "Фенербахче", "Краснодар" ждёт "Байер". Итоги жеребьёвок еврокубков (30)
"Зенит" будет играть с "Фенербахче", "Краснодар" ждёт "Байер". Итоги жеребьёвок еврокубков (30)
13:36
Сергей Чебан - Ахметову: продолжай работать и радовать нас своими успехами и, главное, не задирай нос (1)
Сергей Чебан - Ахметову: продолжай работать и радовать нас своими успехами и, главное, не задирай нос (1)
11:38
ЦСКА поздравил Чиди Одиа с юбилеем (4)
ЦСКА поздравил Чиди Одиа с юбилеем (4)
10:49
Дмитрий Радченко: для "Зенита" лучшие варианты в первом раунде плей-офф - "Мальме" или БАТЭ (1)
Дмитрий Радченко: для "Зенита" лучшие варианты в первом раунде плей-офф - "Мальме" или БАТЭ (1)
Сергей Веденеев: состав "Фенербахче" ничем не слабее, чем у "Зенита"
Экс-полузащитник "Зенита", чемпион СССР-1984 Сергей Веденеев прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.
Сине-бело-голубые встретятся с "Фенербахче". Первый матч пройдет 12 февраля в Стамбуле, ответный – 21 февраля в Санкт-Петербурге.
В чемпионате Турции "Фенер" после 16 туров занимает предпоследнее, 17-е место.
– По качеству футболистов у турок очень хорошая команда, – сказал Веденеев. – Думаю, как и некоторые наши клубы, там просто не рассчитали силы: делалась ставка на Лигу чемпионов, где "Фенербахче" уступил "Бенфике" в 3-м отборочном раунде. И что-то потом сломалось. Может, в своей лиге на поле не всегда выходили все сильнейшие из-за той самой задачи попасть в ЛЧ. В чемпионате Турции "Фенербахче" очень мало забивает, но это не очень хороший фактор для "Зенита".
– Почему?
– У соперника есть время провести серьезные изменения в составе, подготовке и настрое. Состав нисколько не слабее, чем у "Зенита". Единственный положительный момент – турецкие команды всегда не слишком уверенно выступают на выезде. Зато у себя дома при горячей поддержке трибун играют на кураже. Так что шансы равны. "Зенит" ведь будет сразу после сборов будет испытывать недостаток серьезной практики. Так что не стоит радоваться, что питерцам попался "Фенербахче".
"Спорт-Экспресс"
Сине-бело-голубые встретятся с "Фенербахче". Первый матч пройдет 12 февраля в Стамбуле, ответный – 21 февраля в Санкт-Петербурге.
В чемпионате Турции "Фенер" после 16 туров занимает предпоследнее, 17-е место.
– По качеству футболистов у турок очень хорошая команда, – сказал Веденеев. – Думаю, как и некоторые наши клубы, там просто не рассчитали силы: делалась ставка на Лигу чемпионов, где "Фенербахче" уступил "Бенфике" в 3-м отборочном раунде. И что-то потом сломалось. Может, в своей лиге на поле не всегда выходили все сильнейшие из-за той самой задачи попасть в ЛЧ. В чемпионате Турции "Фенербахче" очень мало забивает, но это не очень хороший фактор для "Зенита".
– Почему?
– У соперника есть время провести серьезные изменения в составе, подготовке и настрое. Состав нисколько не слабее, чем у "Зенита". Единственный положительный момент – турецкие команды всегда не слишком уверенно выступают на выезде. Зато у себя дома при горячей поддержке трибун играют на кураже. Так что шансы равны. "Зенит" ведь будет сразу после сборов будет испытывать недостаток серьезной практики. Так что не стоит радоваться, что питерцам попался "Фенербахче".
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.