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Александр Панов: "Зениту" нужен прирожденный бомбардир - Заболотный все таки не снайпер

Экс-нападающий "Зенита" Александр Панов поделился мнением о нынешнем составе команды.

"Состав у питерцев достаточно крепкий, собраны хорошие игроки. Но не хватает завершающего усилия партнеров игрока в атаке. Настоящего бомбардира. Нужен "забивала", который может забить из ничего. Такой, как Левандовски, например. Это прирожденный форвард. Или такой, как Джеко. Такого плана и уровня игрок необходим "Зениту".

Атакующий потенциал ведь у команды хороший, есть классные полузащитники вроде Кузяева, Шатова, Ерохина, Паредеса, есть на флангах Мак, Анюков, Смольников – это динамичные футболисты. А вот завершать некому. При всем уважении к Заболотному, он не снайпер, в этом проблема", – сказал Панов

Спорт уик-енд
Теги: Панов Зенит Левандовски Джеко
Сегодня, 15:13
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#11  Сибирячок   (Сегодня, 17:27)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Иди к свиньям обсуждать кто нужен

так он к вам и пришёл.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#10  Ssakoll2  Столица Российской Империи (Сегодня, 16:57)
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
А то мы не знаем.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
#9  Городовой  Россия (Сегодня, 16:33)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Можно подумать Панов с его четырьмя голами в год снайпером был в Зените)В пустые попасть не мог с метра.Будь у Зенита тогда финансирование нормальное один героинщик в жизни бы на поле не вышел.А вообще пусть идет обсуждает бомбардирские навыки Зе Лупиша,тот известный голеадор,пять мячей в год это сильно для форварда.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#8  utekay  Россия (Сегодня, 16:18)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Иди к свиньям обсуждать кто нужен


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#7  kingar  Орел (Сегодня, 16:16)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Заболотный это бревно неотесанное. При одном упоминании о нем всего передергивает...
Регистрация: 30.07.2018 [жалоба]
#6  Koman4  Приморье (Сегодня, 16:13)
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Болеет за:
«Спартак»
Ну таки да, не снайпер?
Регистрация: 6.02.2008 [жалоба]
#5  karfagen  Dresden (Сегодня, 16:07)
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Болеет за:
«Спартак»
он бомбардир))


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
#4  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 16:04)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
"..... Заболотный все таки не снайпер"

В некоторых клубах РПЛ даже защитники результативнее.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 15:56)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Так Заба и есть прирождённый бомбардир. Просто в процессе становления его дар испарился. И больше не конденсируется.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  ржд гуд  саратов (Сегодня, 15:43)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А народного героя России Черкесова Заболотный устраивает. Так что радуйтесь имеющемуся, господа Петроградцы!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#1  Батька   (Сегодня, 15:40)
  • +3
  •  (5)

А Дзюба ??! ты чего героя России забыл ? снайпера, наконечника ... smile
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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