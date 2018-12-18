Александр Панов: "Зениту" нужен прирожденный бомбардир - Заболотный все таки не снайпер

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:05
Денис Глушаков на допросе не говорил, что "Спартак" всегда готовится к матчам "в бане и с бабами" (5)
Денис Глушаков на допросе не говорил, что "Спартак" всегда готовится к матчам "в бане и с бабами" (5)
14:47
Юрист: Айртон был лучшим левым защитником прошлого чемпионата Бразилии, "Спартак" не прогадал (17)
Юрист: Айртон был лучшим левым защитником прошлого чемпионата Бразилии, "Спартак" не прогадал (17)
14:22
Юрий Газзаев покинул владикавказский "Спартак". Главный кандидат на замену - Спартак Гогниев (1)
Юрий Газзаев покинул владикавказский "Спартак". Главный кандидат на замену - Спартак Гогниев (1)
14:20
Хавьер Рибалта: преимущество "Зенита" в том, что первую игру с "Фенербахче" мы проведем на выезде (1)
Хавьер Рибалта: преимущество "Зенита" в том, что первую игру с "Фенербахче" мы проведем на выезде (1)
11:50
Кононов - о переходе Айртона: было 5 кандидатов на эту позицию, последнее слово было за мной (23)
Кононов - о переходе Айртона: было 5 кандидатов на эту позицию, последнее слово было за мной (23)
11:31
Спортдиректор "Фенербахче": российские клубы тяжело играют в феврале, но с "Зенитом" будет сложно
Спортдиректор "Фенербахче": российские клубы тяжело играют в феврале, но с "Зенитом" будет сложно
11:19
Роман Асхабадзе - о переходе Айртона: рискованный трансфер, может стоило подумать о Скопинцеве? (9)
Роман Асхабадзе - о переходе Айртона: рискованный трансфер, может стоило подумать о Скопинцеве? (9)
09:25
Кононов - о фанатах: Глушаков важен для меня. Никто не в праве вмешиваться в дела команды! (19)
Кононов - о фанатах: Глушаков важен для меня. Никто не в праве вмешиваться в дела команды! (19)
09:04
"Когда понимаешь, что придется играть в России в феврале" - "Байер" опасается краснодарских холодов (видео)
"Когда понимаешь, что придется играть в России в феврале" - "Байер" опасается краснодарских холодов (видео)
08:57
Андрей Лунев - о "Фенербахче": любопытный жребий. Будет интересно встретиться с Нойштедтером (1)
Андрей Лунев - о "Фенербахче": любопытный жребий. Будет интересно встретиться с Нойштедтером (1)
00:49
Валерий Непомнящий: не уверен, что Чалов станет лучшим бомбардиром чемпионата. Понимаю Черчесова (7)
Валерий Непомнящий: не уверен, что Чалов станет лучшим бомбардиром чемпионата. Понимаю Черчесова (7)
Вчера, 23:44
Айртон: выложусь на максимум, защищая цвета "Спартака" (14)
Айртон: выложусь на максимум, защищая цвета "Спартака" (14)
Александр Панов: "Зениту" нужен прирожденный бомбардир - Заболотный все таки не снайпер
Экс-нападающий "Зенита" Александр Панов поделился мнением о нынешнем составе команды.
"Состав у питерцев достаточно крепкий, собраны хорошие игроки. Но не хватает завершающего усилия партнеров игрока в атаке. Настоящего бомбардира. Нужен "забивала", который может забить из ничего. Такой, как Левандовски, например. Это прирожденный форвард. Или такой, как Джеко. Такого плана и уровня игрок необходим "Зениту".
Атакующий потенциал ведь у команды хороший, есть классные полузащитники вроде Кузяева, Шатова, Ерохина, Паредеса, есть на флангах Мак, Анюков, Смольников – это динамичные футболисты. А вот завершать некому. При всем уважении к Заболотному, он не снайпер, в этом проблема", – сказал Панов
Спорт уик-енд
"Состав у питерцев достаточно крепкий, собраны хорошие игроки. Но не хватает завершающего усилия партнеров игрока в атаке. Настоящего бомбардира. Нужен "забивала", который может забить из ничего. Такой, как Левандовски, например. Это прирожденный форвард. Или такой, как Джеко. Такого плана и уровня игрок необходим "Зениту".
Атакующий потенциал ведь у команды хороший, есть классные полузащитники вроде Кузяева, Шатова, Ерохина, Паредеса, есть на флангах Мак, Анюков, Смольников – это динамичные футболисты. А вот завершать некому. При всем уважении к Заболотному, он не снайпер, в этом проблема", – сказал Панов
Спорт уик-енд
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.