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Официально: Виталий Мутко покинул пост президента РФС

Официальный твиттер РФС сообщил, что Виталий Мутко ушел с поста президента организации.

И. о. президента организации до Конференции Российского футбольного союза будет глава РПЛ Сергей Прядкин.

Напомним, Мутко приостановил свою деятельность на посту президента союза в конце декабря 2017 года. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев.
Теги: Мутко Прядкин
Сегодня, 13:02
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#13  GS  Москва (Сегодня, 13:48)
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Цитата: Lord
Надо официально этот день праздничным и выходным в России объявлять.

И всем поздравлять друг друга: С Новым Гадом!
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#12  Blessing  Спб (Сегодня, 13:45)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи в печале, если они и смогли стать чемпионами, то только при этом руководителе. А теперь придётся нового обрабатывать, но шансов никаких, там вроде как Дюкова пробивают. а он к спартаку с презрением относится. Хотя, как у всех нормальных людей, и бывают минуты послабления, жалости к народной команде, так что шансик есть, не унывать, и надеяться на его снисхождение.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#11  anonymous   (Сегодня, 13:45)
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Цитата: serega_user
Вроде бы надо от счастья до потолка прыгать, но...кто на замену? Мутко конечно такой-сякой, но я думаю может прийти на пост тот, с кем будет еще хуже.

куда уж хуже?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#10  avnik  море (Сегодня, 13:43)
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Болеет за:
«Спартак»
А говорили, что его послать невозможно... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#9  DMS  Советский союз (Сегодня, 13:43)
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online
Болеет за:
«Зенит»
На повышение пойдет?
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#8  Koman4  Приморье (Сегодня, 13:33)
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Болеет за:
«Спартак»
Так он же вроде уходил??
Регистрация: 6.02.2008 [жалоба]
#7  stepanmlc   (Сегодня, 13:30)
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Болеет за:
«Спартак»
один дебил ушел, другого возьмут. Скорее всего из Питера


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#6  Sever8689  Владимир (Сегодня, 13:23)
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Болеет за:
«Спартак»
А в чём радость то,такого же долбоеба питерского воткнут.
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
#5  serega_user  serega_user (Сегодня, 13:16)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Вроде бы надо от счастья до потолка прыгать, но...кто на замену? Мутко конечно такой-сякой, но я думаю может прийти на пост тот, с кем будет еще хуже.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#4  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:15)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
Lord,
не торопись,могут профурсетку опять поставить


кто-то сомневается, что оно и будет ?
совершенно случайно сняли питерского озёрного Мутко.
и совершенно случайно единственным кандидатом на должность - питерский Дюков .

все совпадения совершенно случайны.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#3  К.А.  Столица (Сегодня, 13:07)
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Болеет за:
«Спартак»
Lord,
не торопись,могут профурсетку опять поставить


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#2  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 13:05)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Надо официально этот день праздничным и выходным в России объявлять. Не пил полгода, но сегодня тяпну за эту радостную новость....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#1  irv  Курск (Сегодня, 13:03)
  • +2
  •  (6)
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НАКОНЕЦ-ТО! Сколько же мы все этого ждали!


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Спартак - ЧЕМПИОН!
Регистрация: 28.08.2008 [жалоба]
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