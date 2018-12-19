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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Мутко покинул пост президента РФС. Чем он запомнился больше всего
Провожаем легендарного футбольного чиновника и вспоминаем самое интересное в его карьере: поразительное владение английским, противоречащие комментарии и организованный чемпионат мира.
Фото: kamaz-rus.ru
Лимит на легионеров
Лимит, наверное, самое неоднозначное из всех деяний Мутко. До сих пор кое-кто верит в то, что ограничение конкуренции внутри чемпионата, это благо для российского футбола, но большинство болельщиков и журналистов уверены в обратном.
Последние годы показали, что особой разницы, на самом деле, нет. До лимита появлялись Павлюченко и Аршавин, Игнашевич и Жирков. При лимите – Головин и Зобнин, Джикия и Чалов. На страстно увлечённых своим делом игроков – а только такие и становятся лучшими – не особо влияют сопутствующие факторы. Но вот уровень средних футболистов с российским паспортом совершенно точно снизился.
Забавное здесь то, что по поводу лимита говорил сам Мутко. В 2014 он формулировал здравые вещи:
- Если у нас в стране завтра не отменить лимит, то сделать нашу сборную сильнее будет очень трудно. Наши ведущие игроки не уезжают играть в европейские чемпионаты, потому что здесь им хорошо платят и не предъявляют высоких требований. Ребята в большинстве своем не востребованы в Европе, а это и есть показатель уровня их игры. Нам нужно реформировать наш футбол с самых низов.
А через несколько месяцев выдавал совершенно обратные пассажи:
- Сокращению лимита на легионеров альтернативы нет. Абсолютно нет. Нравится кому-то, не нравится – нет и не будет. Надо успокоиться всем. Мы жили при «6+5», мы вышли на этот лимит и поэтому были третьими в Европе. И дискуссии здесь надо немножко прекращать. А то мы раздискутировались. Национальный интерес должен быть превыше всего.
Что поделать, не всегда Виталий Леонтьевич был последователен.
Так или иначе, лимит существует до сих пор. Говорят об его видоизменении уже несколько лет, но в ближайшее время его противникам, похоже, рассчитывать не на что. Изменений стоит ждать лишь через пару-тройку лет. Президент РПЛ Прядкин рассказал Sports.ru:
- Действующий лимит на легионеров утвержден на полтора года – этот сезон и следующий. Он будет пересмотрен в 2020-2021 году.
Изменения будут связаны с заявкой. Какая заявка будет – «10+15», «9+16», никто не знает.
Приглашение Хиддинка и другие иностранные тренеры
Мутко привёз в Россию первого тренера-иностранца. И далеко не все были этим довольны. Но в этом случае чиновник проявил себя настоящим красавцем – продавил кандидатуру и дал голландцу работать. Итоги этого вы прекрасно знаете.
Так что за первый настоящий успех российской сборной мы должны быть благодарны в том числе и Виталию Леонтьевичу. Решиться на такой шаг наверняка было не так просто: в случае неудачи в Мутко полетело бы множество стрел от разного рода деятелей вроде Гершковича.
Но получилось замечательно. И сборную, и Хиддинка, и Мутко были готовы носить на руках после того, как наши вынесли Голландию.
Дальше было не так здорово. В 2012 на Евро провалился Адвокаат, но шума из-за этого не было. А вот Капелло работал за очень большие деньги. И тихим его уход из сборной России назвать никак было нельзя.
Пока у итальянца все получалось, Мутко хвалился:
- Я лично несу ответственность за пребывание Фабио Капелло в России. Чтобы снять этот вопрос раз и навсегда, говорю: если какие-то проблемы будут возникать, то все вопросы должны быть направлены мне. Ни по зарплате, ни по организации комфортных условий работы не должно быть и не будет никаких вопросов.
А потом что-то пошло не так; пришла пора платить неустойку Капелло:
- Найдите этого Толстых! И пусть он комментирует. Он же не платит зарплату Капелло, что вы меня спрашиваете об этом? Мне непонятно, куда же деньги уходят.
Повезло, что миллионер Усманов решился погасить долг. А про последовательность Мутко мы уже говорили. Что поделать, есть у человека слабости.
«Фром май харт»
Ну это вы прекрасно помните. 2 декабря 2010 года, когда Россия получила право провести чемпионат мира (мы ещё будем говорить о нём дальше), Мутко произнёл легендарную речь на английском языке. Ужасное произношение Виталия Леонтьевича породило целую череду мемов, закрепившихся в сети на годы, а над знанием языка Мутко шутил даже Путин. Это и называется – успех.
Здесь надо смотреть и ностальгировать. Что называется, комментарии излишни.
Допинг
Перед Олимпийскими играми 2018 у России были очень большие проблемы. ВАДА обвиняла нас в существовании государственной допинговой системы. Сейчас не будем вспоминать, насколько эти обвинения были голословные, просто подведём итог: сборная России не могла участвовать в Играх. Нам приходилось отправлять своих спортсменов под нейтральным флагом.
Мутко и его помощники (тогда Виталий Леонтьевич занимал пост министра спорта в стране) в той ситуации действовали просто ужасно. Они отмахивались, называли обвинения голословными, чуть ли не смеялись, а когда стало понятно, что все серьёзно, было уже поздно.
Виталий Леонтьевич поступил тогда как настоящий самурай, хотя стоило включать голову ранее и сэппуку можно было бы избежать. Поскольку на тот момент Мутко был и директором РФС, он торопливо покинул этот пост, чтобы не подставить ещё и футболистов.
Чемпионат Мира 2018
Тут уже без иронии и подколов. То, что мы получили домашний мундиаль, очень большая заслуга. Нельзя сказать, что одного Мутко: естественно, над этим работало множество людей, но здесь будет правильным выделить именно его.
Также надо поблагодарить его следует и за то, что он упорно не снимал Черчесова перед чемпионатом мира. Ради того, что удовлетворить раздраженную поражениями в товарищеских играх публику, можно было бы пойти и на такое, но теперь абсолютно понятно, что решения Мутко были верными.
С подготовкой, конечно, получилось не всё гладко - денег было потрачено слишком много. Но когда у нас в стране всё проходило гладко?
Так что в результат на ЧМ Леонид Витальевич сильно вложился. И так получается, во многом он подарил нам два больших футбольных праздника за последние десять лет.
Со всеми шутками об этом не стоит забывать.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: kamaz-rus.ru
Лимит на легионеров
Лимит, наверное, самое неоднозначное из всех деяний Мутко. До сих пор кое-кто верит в то, что ограничение конкуренции внутри чемпионата, это благо для российского футбола, но большинство болельщиков и журналистов уверены в обратном.
Последние годы показали, что особой разницы, на самом деле, нет. До лимита появлялись Павлюченко и Аршавин, Игнашевич и Жирков. При лимите – Головин и Зобнин, Джикия и Чалов. На страстно увлечённых своим делом игроков – а только такие и становятся лучшими – не особо влияют сопутствующие факторы. Но вот уровень средних футболистов с российским паспортом совершенно точно снизился.
Забавное здесь то, что по поводу лимита говорил сам Мутко. В 2014 он формулировал здравые вещи:
- Если у нас в стране завтра не отменить лимит, то сделать нашу сборную сильнее будет очень трудно. Наши ведущие игроки не уезжают играть в европейские чемпионаты, потому что здесь им хорошо платят и не предъявляют высоких требований. Ребята в большинстве своем не востребованы в Европе, а это и есть показатель уровня их игры. Нам нужно реформировать наш футбол с самых низов.
А через несколько месяцев выдавал совершенно обратные пассажи:
- Сокращению лимита на легионеров альтернативы нет. Абсолютно нет. Нравится кому-то, не нравится – нет и не будет. Надо успокоиться всем. Мы жили при «6+5», мы вышли на этот лимит и поэтому были третьими в Европе. И дискуссии здесь надо немножко прекращать. А то мы раздискутировались. Национальный интерес должен быть превыше всего.
Что поделать, не всегда Виталий Леонтьевич был последователен.
Так или иначе, лимит существует до сих пор. Говорят об его видоизменении уже несколько лет, но в ближайшее время его противникам, похоже, рассчитывать не на что. Изменений стоит ждать лишь через пару-тройку лет. Президент РПЛ Прядкин рассказал Sports.ru:
- Действующий лимит на легионеров утвержден на полтора года – этот сезон и следующий. Он будет пересмотрен в 2020-2021 году.
Изменения будут связаны с заявкой. Какая заявка будет – «10+15», «9+16», никто не знает.
Приглашение Хиддинка и другие иностранные тренеры
Мутко привёз в Россию первого тренера-иностранца. И далеко не все были этим довольны. Но в этом случае чиновник проявил себя настоящим красавцем – продавил кандидатуру и дал голландцу работать. Итоги этого вы прекрасно знаете.
Так что за первый настоящий успех российской сборной мы должны быть благодарны в том числе и Виталию Леонтьевичу. Решиться на такой шаг наверняка было не так просто: в случае неудачи в Мутко полетело бы множество стрел от разного рода деятелей вроде Гершковича.
Но получилось замечательно. И сборную, и Хиддинка, и Мутко были готовы носить на руках после того, как наши вынесли Голландию.
Дальше было не так здорово. В 2012 на Евро провалился Адвокаат, но шума из-за этого не было. А вот Капелло работал за очень большие деньги. И тихим его уход из сборной России назвать никак было нельзя.
Пока у итальянца все получалось, Мутко хвалился:
- Я лично несу ответственность за пребывание Фабио Капелло в России. Чтобы снять этот вопрос раз и навсегда, говорю: если какие-то проблемы будут возникать, то все вопросы должны быть направлены мне. Ни по зарплате, ни по организации комфортных условий работы не должно быть и не будет никаких вопросов.
А потом что-то пошло не так; пришла пора платить неустойку Капелло:
- Найдите этого Толстых! И пусть он комментирует. Он же не платит зарплату Капелло, что вы меня спрашиваете об этом? Мне непонятно, куда же деньги уходят.
Повезло, что миллионер Усманов решился погасить долг. А про последовательность Мутко мы уже говорили. Что поделать, есть у человека слабости.
«Фром май харт»
Ну это вы прекрасно помните. 2 декабря 2010 года, когда Россия получила право провести чемпионат мира (мы ещё будем говорить о нём дальше), Мутко произнёл легендарную речь на английском языке. Ужасное произношение Виталия Леонтьевича породило целую череду мемов, закрепившихся в сети на годы, а над знанием языка Мутко шутил даже Путин. Это и называется – успех.
Здесь надо смотреть и ностальгировать. Что называется, комментарии излишни.
Допинг
Перед Олимпийскими играми 2018 у России были очень большие проблемы. ВАДА обвиняла нас в существовании государственной допинговой системы. Сейчас не будем вспоминать, насколько эти обвинения были голословные, просто подведём итог: сборная России не могла участвовать в Играх. Нам приходилось отправлять своих спортсменов под нейтральным флагом.
Мутко и его помощники (тогда Виталий Леонтьевич занимал пост министра спорта в стране) в той ситуации действовали просто ужасно. Они отмахивались, называли обвинения голословными, чуть ли не смеялись, а когда стало понятно, что все серьёзно, было уже поздно.
Виталий Леонтьевич поступил тогда как настоящий самурай, хотя стоило включать голову ранее и сэппуку можно было бы избежать. Поскольку на тот момент Мутко был и директором РФС, он торопливо покинул этот пост, чтобы не подставить ещё и футболистов.
Чемпионат Мира 2018
Тут уже без иронии и подколов. То, что мы получили домашний мундиаль, очень большая заслуга. Нельзя сказать, что одного Мутко: естественно, над этим работало множество людей, но здесь будет правильным выделить именно его.
Также надо поблагодарить его следует и за то, что он упорно не снимал Черчесова перед чемпионатом мира. Ради того, что удовлетворить раздраженную поражениями в товарищеских играх публику, можно было бы пойти и на такое, но теперь абсолютно понятно, что решения Мутко были верными.
С подготовкой, конечно, получилось не всё гладко - денег было потрачено слишком много. Но когда у нас в стране всё проходило гладко?
Так что в результат на ЧМ Леонид Витальевич сильно вложился. И так получается, во многом он подарил нам два больших футбольных праздника за последние десять лет.
Со всеми шутками об этом не стоит забывать.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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