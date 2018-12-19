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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Федор Смолов сфотографировался с кандидатом в президенты России (фото)
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов в своем инстаграме поделился новой фотографией.
На ней он изображен с известной телеведущей и кандидатом в президенты страны Ксенией Собчак.
"Ксения Анатольевна - топ", - подписал это фото Смолов, сопроводив его огненным смайлом.
В текущем сезоне Смолов провел 16 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
На ней он изображен с известной телеведущей и кандидатом в президенты страны Ксенией Собчак.
"Ксения Анатольевна - топ", - подписал это фото Смолов, сопроводив его огненным смайлом.
В текущем сезоне Смолов провел 16 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
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