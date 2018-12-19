Федор Смолов сфотографировался с кандидатом в президенты России (фото)

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов в своем инстаграме поделился новой фотографией.На ней он изображен с известной телеведущей и кандидатом в президенты страны Ксенией Собчак."Ксения Анатольевна - топ", - подписал это фото Смолов, сопроводив его огненным смайлом.В текущем сезоне Смолов провел 16 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.