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Федор Смолов сфотографировался с кандидатом в президенты России (фото)

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов в своем инстаграме поделился новой фотографией.

На ней он изображен с известной телеведущей и кандидатом в президенты страны Ксенией Собчак.

"Ксения Анатольевна - топ", - подписал это фото Смолов, сопроводив его огненным смайлом.

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Ксения Анатольевна??

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В текущем сезоне Смолов провел 16 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
Теги: Смолов
Сегодня, 08:55
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#8  vvsl09  Камышин (Сегодня, 11:00)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Можете подсказать, что они показывают? Он типа "очко", а она типа лижет?
Регистрация: 1.04.2010 [жалоба]
#7  СуперШтангист   (Сегодня, 10:52)
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Болеет за:
«Терек»
Дрезинщики смешат)) То Тарасов с Бузовой, теперь Джордан и Собчак. Дом-2 (дрезинские гены) не пропьёшь.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#6  ADonskoi   (Сегодня, 10:37)
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Несостоявшийся с несостоявшейся, но состоятельной.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
#5  ra6afb  cт.Новощербиновская (Сегодня, 10:02)
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Болеет за:
«Краснодар»
дебилы . один другого стоит и тот кто на портрете


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Alex
Регистрация: 26.01.2009 [жалоба]
#4  Anatoly Silvershteyn   (Сегодня, 10:01)
  • -5
  •  (7)

гондон кешбечный
Регистрация: 18.12.2018 [жалоба]
#3  EMDM   (Сегодня, 09:54)
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
А на заднем плане Смолов с Путиным улыбаются ))
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
#2  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 09:54)
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Два аморальных урода.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 09:40)
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Какая страна, такие и кандидаты с футболистами. 2 дебила - это сила.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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