Экс-игрок "Локомотива" может стать одноклубником Нойштедтера в "Фенербахче"

"Фенербахче" заинтересован в приобретении бывшего нападающего "Локомотива" Умара Ниассе, который сейчас является футболистом "Эвертона". Об этом сообщает Fanatik.В клубе из Стамбула считают, что приобретение 28-летнего сенегальца станет хорошей сделкой, хотя Ниассе практически не имеет игровой практики в Англии - 6 матчей за "Эвертон" в сезоне-2018/19 во всех турнирах, 0 голов, 1 результативная передача. Главный тренер "Фенербахче" Эрсун Янал считает Ниассе футболистом, который играет в схожем стиле с Эмануэлем Эменике, а специалисту очень нравилось работать с последним. За "Фенербахче", напомним, выступает защитник сборной России Роман Нойштедтер.