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Денис Глушаков: не считайте мои деньги! Где вы были, когда я в 10 лет бегал с сумкой по Казанскому вокзалу?

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков признался, что он недоволен, что жизнь повернулась в таком направлении.

"Не надо считать чужие деньги. Где вы были, когда я в десять лет бегал с сумкой по Казанскому вокзалу? Вы дома кушали мамины булочки. Все деньги я заработал честно. В Миллерово построил новый стадион. Поменял залы в общеобразовательных школах. Провожу мини-футбольные турниры. А сейчас жизнь повернулась в таком направлении", - сказал Глушаков в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 17:03
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#9  Blessing  Спб (Сегодня, 17:19)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Не оправдывайся, Денис, свиньи того не заслуживают, они даже не поймут, о чём ты, ... не дано.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#8  Ganjaman Pirosso   (Сегодня, 17:18)
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online

Вёл бы себя прилично не кто бы про твои деньги не говорил, а то устроил интервью с вяленой рыбой
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
#7  Мганга любит футбол  ЛО Санкт-Петербург (Сегодня, 17:15)
  • +2
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парня довели видна
а зачем он с сумкой бегал па вакзалу чета не понял он барыжил штоле или пабирался вчем таксказать смысл бегать с сумкой по вокзалу
Регистрация: 25.10.2013 [жалоба]
#6  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 17:12)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Egorysche
Я щас расплачусь

уже рыдаю...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#5  Городовой  Россия (Сегодня, 17:12)
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Болеет за:
«Зенит»
Сам выбрал гнилую команду.Сделал для нее все что мог,чемпионство притащил,но свинья животное по сути неблагодарное,как и люди,болеющие за один клуб с ромбиком.Если они с грязью смешали таких игроков как Аленичев,Титов и Тихонов и называют алкашом тренера добывшего для Спартака много титулов,то чего уж ждать тут то?Вчера герой был,а сегодня грязью полили и самое смешное,что никаких вью против тренера Глушак не давал)Все со слов каких то там источников)Из желтой прессы)Но человека уже готовы закопать непонятно за что и активно копаться в его личной жизни.Как же легко манипулировать сознанием масс и строить им картонных врагов)То Кокорин с Мамаевым,то Глушаков,то пендосы,то Укра,то турки)Правильно говорят своего ума нет-считай калека,а пугало для народа всегда найдется не без помощи проплаченных свыше журналюг.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#4  Монах  Россия, На границе с Москвой (Сегодня, 17:10)
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
мало того, он в Миллерово на детские турниры привозит своих друзей и из Спартака, и из других клубов РФПЛ. дети в восторге
Регистрация: 17.10.2012 [жалоба]
#3  liasport433   (Сегодня, 17:09)
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  •  (2)

ну в чем то это правда, кому мешало пойти футболом заниматься и зарабатывать деньги, или тренером пойти, в деньгах футболисту уж явно не они виноваты, а клубы и тд которые их платят!!!вот у меня денег мало, по сравнению с ним, хочу что бы или у меня много было как у него, либо у него стало меньше.... а футбол лучше посмотреть с пивком по телеку или на стадион, а в выходные иногда выбираться поиграть с мужиками...... а кто типо минус поставит или типо скажет нет я не такой... тот сам себя обманывает.... зато честно... большинство завидует, только мало кто признается!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#2  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 17:06)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Денис, тебе всё же легче , чем Кокорину и Мамаеву. Не бери в голову. Журналюги те ещё твари....


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#1  Egorysche   (Сегодня, 17:04)
  • +2
  •  (6)

Я щас расплачусь
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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