Денис Глушаков: не считайте мои деньги! Где вы были, когда я в 10 лет бегал с сумкой по Казанскому вокзалу?

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков признался, что он недоволен, что жизнь повернулась в таком направлении."Не надо считать чужие деньги. Где вы были, когда я в десять лет бегал с сумкой по Казанскому вокзалу? Вы дома кушали мамины булочки. Все деньги я заработал честно. В Миллерово построил новый стадион. Поменял залы в общеобразовательных школах. Провожу мини-футбольные турниры. А сейчас жизнь повернулась в таком направлении", - сказал Глушаков в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".