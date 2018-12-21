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РФС удовлетворил заявление Скрипченко о применении санкций в отношении "Анжи"

Сегодня в Доме футбола состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров.

На нем было принято решение удовлетворить повторное заявление бывшего главного тренера "Анжи" Вадима Скрипченко о применении санкций в отношении махачкалинского клуба в связи с неисполнением решения палаты от 24 августа.

В связи с неисполнением решения палаты на "Анжи" наложен штраф. Также клуб из Дагестана должен выплатить Скрипченко компенсацию.

РФС
Теги: Скрипченко Анжи
Сегодня, 20:31
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#1  Nahtigal  Самара (Сегодня, 20:43)
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Болеет за:
«Крылья Сов»
какой упертый чувак, вывел их в пердив как главный тренер. Они отказались туда выходить, но он не теряет надежд их туда отправить. Девиз Скрипченко: "После меня вы обязательно будете в пердиве, любыми способами!"
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
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