РФС удовлетворил заявление Скрипченко о применении санкций в отношении "Анжи"

Сегодня в Доме футбола состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров.На нем было принято решение удовлетворить повторное заявление бывшего главного тренера "Анжи" Вадима Скрипченко о применении санкций в отношении махачкалинского клуба в связи с неисполнением решения палаты от 24 августа.В связи с неисполнением решения палаты на "Анжи" наложен штраф. Также клуб из Дагестана должен выплатить Скрипченко компенсацию.