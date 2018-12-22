Павел Мамаев согласился на все 30 условий жены и прислал ей цветы

Алана Мамаева помирилась с мужем футболистом "Краснодара".Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным находятся в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы.Ранее Алана Мамаева обвиняла футболиста в изменах и поставила ему ряд условий.- Мне опять пришли цветы от Паши. Он уже согласился на все мои условия. В списке есть пункты, о которых вы даже не представляете, – сказала Мамаева в прямом эфире в своем в инстаграме. - Паша согласился на все тридцать условий. Мне многие написали, что он меня пошлет с моими пунктами. Никто меня никуда не пошлет. Составляя эти пункты, я думала о семье, а не о человеке. Если бы он не согласился, это была бы не я.