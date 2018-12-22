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Павел Мамаев согласился на все 30 условий жены и прислал ей цветы

Алана Мамаева помирилась с мужем футболистом "Краснодара".

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным находятся в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы.

Ранее Алана Мамаева обвиняла футболиста в изменах и поставила ему ряд условий.

- Мне опять пришли цветы от Паши. Он уже согласился на все мои условия. В списке есть пункты, о которых вы даже не представляете, – сказала Мамаева в прямом эфире в своем в инстаграме. - Паша согласился на все тридцать условий. Мне многие написали, что он меня пошлет с моими пунктами. Никто меня никуда не пошлет. Составляя эти пункты, я думала о семье, а не о человеке. Если бы он не согласился, это была бы не я.
Теги: Мамаев Краснодар
Сегодня, 20:39
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#7  Saveger  СПб (Сегодня, 21:28)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Отпущен!


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 21:16)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Даже ежемесячный полиграф? Капец, как без бабы одичал Мамайка.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  P.V.2  Россия (Сегодня, 21:13)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Столько времени без бабы дают о себе знать
Регистрация: 4.09.2018 [жалоба]
#4  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 21:06)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Она умеет считать до 30? Никогда бы не подумал... Даже страшно представить, что за условия могла родить ее сквозящая голова...
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#3  suarez   (Сегодня, 21:05)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Лёгким движением (руки) "бык" превращается в оленя
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#2  Колян Безмолвный   (Сегодня, 20:47)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
каблук!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 20:45)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
ровно залетело


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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