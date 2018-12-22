Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:06
Кажется, гол Заболотного снова признают самым красивым. В популярнейшем паблике о нашем футболе его считают гением (2)
Кажется, гол Заболотного снова признают самым красивым. В популярнейшем паблике о нашем футболе его считают гением (2)
19:02
"Милан" дома уступил "Фиорентине" (1)
"Милан" дома уступил "Фиорентине" (1)
18:42
Артем Милевский оторвался в одном из клубов Абу-Даби с эффектной девушкой и "пивной" елочкой (3)
Артем Милевский оторвался в одном из клубов Абу-Даби с эффектной девушкой и "пивной" елочкой (3)
12:31
"ПСЖ" летом может подписать Гейе (8)
"ПСЖ" летом может подписать Гейе (8)
11:42
Слуцкий: "Витесс" независимый клуб (1)
Слуцкий: "Витесс" независимый клуб (1)
Павел Мамаев согласился на все 30 условий жены и прислал ей цветы
Алана Мамаева помирилась с мужем футболистом "Краснодара".
Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным находятся в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы.
Ранее Алана Мамаева обвиняла футболиста в изменах и поставила ему ряд условий.
- Мне опять пришли цветы от Паши. Он уже согласился на все мои условия. В списке есть пункты, о которых вы даже не представляете, – сказала Мамаева в прямом эфире в своем в инстаграме. - Паша согласился на все тридцать условий. Мне многие написали, что он меня пошлет с моими пунктами. Никто меня никуда не пошлет. Составляя эти пункты, я думала о семье, а не о человеке. Если бы он не согласился, это была бы не я.
Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным находятся в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы.
Ранее Алана Мамаева обвиняла футболиста в изменах и поставила ему ряд условий.
- Мне опять пришли цветы от Паши. Он уже согласился на все мои условия. В списке есть пункты, о которых вы даже не представляете, – сказала Мамаева в прямом эфире в своем в инстаграме. - Паша согласился на все тридцать условий. Мне многие написали, что он меня пошлет с моими пунктами. Никто меня никуда не пошлет. Составляя эти пункты, я думала о семье, а не о человеке. Если бы он не согласился, это была бы не я.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.