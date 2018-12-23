Джон Чансельор написал заявление об уходе из "Анжи"

Защитник сборной Венесуэлы Джон Чансельор написал заявление об уходе из махачкалинского "Анжи".В услугах 26-летнего венесуэльского футболиста заинтересованы такие клубы Российской Премьер-Лиги, как "Урал", "Оренбург" и "Крылья Советов". Также Чансельор может продолжить карьеру за пределами России — интерес к нему проявляет португальская "Брага", а также ряд клубов MLS и из Мексики.Чансельор стал игроком "Анжи" в январе 2018 года. В нынешнем сезоне венесуэльский защитник принял участие в 14 матчах за "Анжи" в чемпионате России, но не сумел отметиться результативными действиями.