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Источник: Борис Ротенберг завершит карьеру и получит должность в структуре "Локомотива"

По информации Sport24, зимой защитник "Локомотива" Борис Ротенберг завершит карьеру и перейдет на работу в структуру клуба, а именно - в спортивный департамент.

Действующий контракт 33-летнего игрока заканчивается 30 июня 2019 года. 5 декабря в матче с "Рубином" Ротенберг повредил крестообразные связки колена и был прооперирован. По словам главного тренера Юрия Семина, восстановление защитника займет 6-7 месяцев.
Теги: Локомотив Ротенберг
Сегодня, 15:12
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#10  Sergeevich   (Сегодня, 16:14)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DenStavropol
Папа пристроит, естесна ) одно непонятно, как столь нулевой игрок был востребован в РФПЛ

Лимит и связи.
Да и востребован сильно сказано.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#9  СуперШтангист   (Сегодня, 15:49)
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Болеет за:
«Терек»
Как и все дрезинщики я только рад этому!!
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#8  serega_user  serega_user (Сегодня, 15:44)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Цитата: Saveger
Ну, наверное, сотню матчей Борис Борисович сыграл за свою карьеру, и даже один матч за сборную Финляндии у него имеется. А мог бы просто ничего не делать. Респект

За что респект? За то, что занимал чужое место и этим отрицательно влиял на результат команды? За то, что выходил на поле не по результатам своего умения, а только волей пославшего ея отца? Быть пятым колесом в телеге - да за это по башке бить надо.

Восприми как иронию
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#7  junga  Сочи (Сегодня, 15:42)
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Болеет за:
«Зенит»
А что, один из самых титулованых игроков в РФПЛ, чемпион, обладатель кубка, в опросах русфутбола почти всегда лучший игрок (кроме матчей с участием Зеболотного), Рома не уходи пожалуйста, ты еще не раскрыл весь свой потенциал. Всегда с замиранием сердца ждем твоего появления на поле, и да, ты еще не сыграл свой финальный аккорд, вишенку на торте своей мегакарьеры, не забил такой долгожданный гол


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#6  SPV  Bryansk (Сегодня, 15:41)
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
С его фамилией он скоро возглавит Локо вместо Геркуса joy
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 15:32)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
Ну, наверное, сотню матчей Борис Борисович сыграл за свою карьеру, и даже один матч за сборную Финляндии у него имеется. А мог бы просто ничего не делать. Респект

За что респект? За то, что занимал чужое место и этим отрицательно влиял на результат команды? За то, что выходил на поле не по результатам своего умения, а только волей пославшего ея отца? Быть пятым колесом в телеге - да за это по башке бить надо.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  ljubljana  Over here (Сегодня, 15:30)
  • +3
  •  (3)

как же так то, ведь только форму набрал же. аж Марио Фернандеса на поле напоминал
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#3  stepanmlc   (Сегодня, 15:18)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Легенда!
Прощальный матч будет ?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#2  DenStavropol  Ставрополь (Сегодня, 15:16)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Папа пристроит, естесна ) одно непонятно, как столь нулевой игрок был востребован в РФПЛ
Регистрация: 26.08.2015 [жалоба]
#1  Saveger  СПб (Сегодня, 15:16)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ну, наверное, сотню матчей Борис Борисович сыграл за свою карьеру, и даже один матч за сборную Финляндии у него имеется. А мог бы просто ничего не делать. Респект


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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