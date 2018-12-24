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Уфа Анжи
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Мы чуть не потеряли Ротенберга-футболиста. Во всем виноват вброс журналистов
После информации о том, что Борис Ротенберг заканчивает карьеру, футбольная общественность переполошилась, но к счастью эта информация оказалась неправдой. О том, почему мы так испугались за игрока "Локо".
Фото: © Getty Images
Борис Ротенберг получал мало игрового времени в этом сезоне. Если и появлялся на поле, то выходил на последние минуты, словно только для того, чтобы потянуть время. В кубковой игре против казанского "Рубина" он вышел в старте, но ещё в первом тайме, пройдя до лицевой, он попытался сделать навес, но оступился и получил травму. Как выяснилось позже, он повредил крестооразные связки колена. Сроки восстановления 6-7 месяцев.
Сегодня прошла информация, что Ротенберг заканчивает карьеру и переходит на работу в структуру клуба. Инсайдом поделился сайт sport24:
- Как стало известно Sport24, зимой в московском «Локомотиве» утвердят переход защитника Бориса Ротенберга на работу в структуру клуба, а именно — в спортивный департамент. Футболист, которому 19 мая исполнится 33 года, завершит карьеру.
Но клуб довольно быстро ответил и развеял наши опасения:
- Борис Ротенберг не заканчивает карьеру. А восстанавливается после тяжёлой травмы, полученной в игре за наш клуб. Реабилитация проходит успешно, и мы ждём, что Борис присоединится к команде в Катаре на первом сборе, — привел слова пресс-службы "Локомотива" "Чемпионат".
Но почему мы так испугались за Ротенберга?
Всё дело в том, что это уникальный футболист для нашего чемпионата.
Сын Бориса Ротенберга-старшего
Как вы понимаете, это определяющий момент. Крайний защитник "Локомотива" является потомком Бориса Ротенберга-старшего - одного из самых богатых и влиятельных людей в нашей стране. Помимо всего бренного, Борис Ротенберг-старший обладает главным титулом нашего времени - он близкий друг Владимира Путина. В детстве они вместе занимались единоборствами.
Из-за этого к Борису относятся, мягко говоря, настороженно. Многие болельщики просто не верят, что в состав Ротенберг попадает по спортивному принципу. И подозрения эти справедливы: несмотря на обаяние Бориса, надо признать, что футболист из него получается не очень. Нельзя сказать, что играть он не умеет совсем, но вот делать это ему положено природой где-нибудь в Махачкале или Саранске.
Но против природы, оказывается, попрешь. В 2011 Борис Ротенберг-младший оказался в "Динамо" (его отец имел влияние в клубе; в 2013 он и вовсе стал президентом москвичей. После его ухода, кстати, амбициозный проект моментально свернули). Регулярно он играл только при Черчесове, в аренде в "Кубани" так же ничем не отметился и решил поехать поиграть в Ростов. А вот как - отдельная история.
У "Ростова" Бердыева было очень много долгов и не было денег на новых футболистов, но тренеру нужен был Нобоа - один из его любимых игроков. Контракт клуб и полузащитник заключили, но из-за долгов эквадорца не могли заявить. И здесь неожиданно в клубе переходит Борис Ротенберг-младший, а у "Ростова" оказываются средства для того, чтобы заявить Нобоа. Совпадение? Естественно. А какие у вас есть другие варианты?
С "Локомотивом" была похожая история: отец игрока участвует в управлении клубом.
Есть ещё классная, но выдуманная история: якобы тот самый известный конфликт между Игорем Денисовым и Черчесовым случился после того, как Денисов назвал тренера клоуном, узнав, что тот поставил в старт Ротенберга. Как стало известно потом, эта информация оказалась неверной.
Везение Бориса Ротенберга-младшего
В "Ростове" Ротенберг-футболист неожиданно завоевал серебряные медали. Правда, запомнился в южном городе не своей игрой, а тем, что Бердыев менял его каждый матч строго на 60-й минуте. Почему именно так - загадка до сих пор.
Переехав в "Локомотив", Ротенберг стал гораздо реже выходить на футбольное поле, но... Выиграл чемпионат России! Правда, на поле он (!) за целый сезон провёл только (!!) 24 минуты. Больше чем на одну минуту Ротенберг выходил только против своей бывшей команды "Динамо", которую "Локо" тогда дважды обыграл. Если что, по информации СМИ зарплата Бориса в "Локо" - 1.3 миллиона евро.
Кстати, по ходу чемпионского сезона Борис Ротенберг-младший установил рекорд.
Популярность Бориса Ротенберга
Недавно мы уже рассказывали про паблик ВГИК и их страсть к Антонио Зе Болотному. Так вот, Борис Ротенберг-младший любим этой публикой не меньше.
Что говорят про него другие игроки?
На самом деле, только хорошее. Отмечают старательность и исполнительность. Хвалят за то, что остаётся после тренировок. Кто-то из партнёров говорил, что Борис не пьёт даже во время сборов. Достаточно характерный в этом плане твит агента Орещука.
Но веру болельщиков в то, что Ротенберг играет за деньги, это все равно не перебьет.
Фото: © Getty Images
Борис Ротенберг получал мало игрового времени в этом сезоне. Если и появлялся на поле, то выходил на последние минуты, словно только для того, чтобы потянуть время. В кубковой игре против казанского "Рубина" он вышел в старте, но ещё в первом тайме, пройдя до лицевой, он попытался сделать навес, но оступился и получил травму. Как выяснилось позже, он повредил крестооразные связки колена. Сроки восстановления 6-7 месяцев.
Сегодня прошла информация, что Ротенберг заканчивает карьеру и переходит на работу в структуру клуба. Инсайдом поделился сайт sport24:
- Как стало известно Sport24, зимой в московском «Локомотиве» утвердят переход защитника Бориса Ротенберга на работу в структуру клуба, а именно — в спортивный департамент. Футболист, которому 19 мая исполнится 33 года, завершит карьеру.
Но клуб довольно быстро ответил и развеял наши опасения:
- Борис Ротенберг не заканчивает карьеру. А восстанавливается после тяжёлой травмы, полученной в игре за наш клуб. Реабилитация проходит успешно, и мы ждём, что Борис присоединится к команде в Катаре на первом сборе, — привел слова пресс-службы "Локомотива" "Чемпионат".
Но почему мы так испугались за Ротенберга?
Всё дело в том, что это уникальный футболист для нашего чемпионата.
Сын Бориса Ротенберга-старшего
Как вы понимаете, это определяющий момент. Крайний защитник "Локомотива" является потомком Бориса Ротенберга-старшего - одного из самых богатых и влиятельных людей в нашей стране. Помимо всего бренного, Борис Ротенберг-старший обладает главным титулом нашего времени - он близкий друг Владимира Путина. В детстве они вместе занимались единоборствами.
Из-за этого к Борису относятся, мягко говоря, настороженно. Многие болельщики просто не верят, что в состав Ротенберг попадает по спортивному принципу. И подозрения эти справедливы: несмотря на обаяние Бориса, надо признать, что футболист из него получается не очень. Нельзя сказать, что играть он не умеет совсем, но вот делать это ему положено природой где-нибудь в Махачкале или Саранске.
Но против природы, оказывается, попрешь. В 2011 Борис Ротенберг-младший оказался в "Динамо" (его отец имел влияние в клубе; в 2013 он и вовсе стал президентом москвичей. После его ухода, кстати, амбициозный проект моментально свернули). Регулярно он играл только при Черчесове, в аренде в "Кубани" так же ничем не отметился и решил поехать поиграть в Ростов. А вот как - отдельная история.
У "Ростова" Бердыева было очень много долгов и не было денег на новых футболистов, но тренеру нужен был Нобоа - один из его любимых игроков. Контракт клуб и полузащитник заключили, но из-за долгов эквадорца не могли заявить. И здесь неожиданно в клубе переходит Борис Ротенберг-младший, а у "Ростова" оказываются средства для того, чтобы заявить Нобоа. Совпадение? Естественно. А какие у вас есть другие варианты?
С "Локомотивом" была похожая история: отец игрока участвует в управлении клубом.
Есть ещё классная, но выдуманная история: якобы тот самый известный конфликт между Игорем Денисовым и Черчесовым случился после того, как Денисов назвал тренера клоуном, узнав, что тот поставил в старт Ротенберга. Как стало известно потом, эта информация оказалась неверной.
Везение Бориса Ротенберга-младшего
В "Ростове" Ротенберг-футболист неожиданно завоевал серебряные медали. Правда, запомнился в южном городе не своей игрой, а тем, что Бердыев менял его каждый матч строго на 60-й минуте. Почему именно так - загадка до сих пор.
Переехав в "Локомотив", Ротенберг стал гораздо реже выходить на футбольное поле, но... Выиграл чемпионат России! Правда, на поле он (!) за целый сезон провёл только (!!) 24 минуты. Больше чем на одну минуту Ротенберг выходил только против своей бывшей команды "Динамо", которую "Локо" тогда дважды обыграл. Если что, по информации СМИ зарплата Бориса в "Локо" - 1.3 миллиона евро.
Кстати, по ходу чемпионского сезона Борис Ротенберг-младший установил рекорд.
Популярность Бориса Ротенберга
Недавно мы уже рассказывали про паблик ВГИК и их страсть к Антонио Зе Болотному. Так вот, Борис Ротенберг-младший любим этой публикой не меньше.
Что говорят про него другие игроки?
На самом деле, только хорошее. Отмечают старательность и исполнительность. Хвалят за то, что остаётся после тренировок. Кто-то из партнёров говорил, что Борис не пьёт даже во время сборов. Достаточно характерный в этом плане твит агента Орещука.
Могу сказать одно. От работы с Борисом в Динамо только положительные отзывы. Пока был травмирован пахал два раза в день. Приходил утром уходил вечером. А как к человеку в команде ни у кого не было претензий.— Орещук Роман (@papanin02) December 24, 2018
Но веру болельщиков в то, что Ротенберг играет за деньги, это все равно не перебьет.
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