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Роман Бабаев: в ЦСКА невозможна ссылка в дубль за лайк в соцсетях

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что клуб всегда старается внутрикомандные конфликтные ситуации не выносить на общее обозрение.

"Слова "ЦСКА — это семья" — действительно не пустые. В любой семье случаются конфликты, разногласия, битье посуды, но зачем об этом знать соседям? У нас у всех есть семьи, дети. Например, мало кто станет ругать за что-то ребенка прилюдно в магазине или давать ему подзатыльник в автобусе. Уверен, это нужно делать дома. Еще один немаловажный фактор: мы стараемся не доводить до таких критических точек.

За лайк — точно у нас не отправят в дубль. Хотя думаю, все прекрасно помнят, что у нас и Вагнер, и Дзагоев отправлялись в дубль. Но по другим причинам. Человек в ЦСКА за лайк публикации с критикой тренерского штаба или персонала получит штраф, серьезное внушение, но не ссылку в дубль", — приводит слова Бабаева "Спорт-Экспресс".
Сегодня, 09:56
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#4  brysy  москва (Сегодня, 11:36)
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Болеет за:
«Спартак»
За лайк в дубль точно не сошлют, это тоже самое что дать подзатыльник, за это у нас сразу расстрел.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#3  cska1971  Москва (Сегодня, 11:29)
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Цитата: Lord_Vik
я могу публично унизить нигера, обматерить на весь стадион

Негров нельзя материть? Да ты расист...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#2  Saveger  СПб (Сегодня, 10:40)
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Болеет за:
«Зенит»
За лайк — точно у нас не отправят в дубль. Хотя думаю, все прекрасно помнят, что у нас и Вагнер, и Дзагоев отправлялись в дубль. Но по другим причинам.

наркотики и алкоголь... конечно, куда до этого лайкам


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#1  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 10:25)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гончаренко: я могу публично унизить нигера, обматерить на весь стадион при детях - за то, что тот не пожал мне руку при замене.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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