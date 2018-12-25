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Осман Кадиев: этой зимой "Анжи" не отпустит главного тренера Адиева

Президент "Анжи" Осман Кадиев заявил, что его клуб не намерен расставаться с главным тренером Магомедом Адиевым.

"У нас замечательный тренер, и зимой мы его никуда не отпустим. Да и в целом у нас задача сохранить коллектив, пока лишь один человек написал заявление о разрыве контракта.

Спонсоры? Не хотел бы распространяться, потому что, как только имя компании всплывает в СМИ, нам сразу сложнее договориться. Но переговоры ведутся, не сомневайтесь", - цитирует Кадиева "СЭ".
Теги: Анжи Кадиев Адиев
Сегодня, 11:26
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