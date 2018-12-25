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Гендиректор "Балтики": Геркус сказал, что будущее Касаева будем обсуждать с новым главой "Локо"

Гендиректор "Балтики" Тажутдин Качукаев рассказал о будущем полузащитника Алана Касаева, выступающего за калининградский клуб на правах аренды.

"Связались с его агентом, нашли компромисс. Понравилось то, что Алан не настроен вставлять палки в колеса: он готов покинуть "Балтику" вообще без каких-либо компенсационных выплат. За это ему большое спасибо. Мы обязательно отметим данный факт в официальном релизе после того, как де-юре расторгнем соглашение. Это репутация игрока, его отношение к клубу, о чём болельщики должны знать.

Ситуация застопорилась только из-за того, что в руководстве "Локомотива" происходят изменения — в столичном клубе пока не готовы принять решение по Алану. Геркус взял паузу, сказал, что в клубе будут новые люди — им и решать вопрос. Мы ждём до 10 января", — цитирует Качукаева Sportbox.
Теги: Касаев Балтика Локомотив Геркус
Сегодня, 13:45
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