Источник: Геркус покинет "Локомотив" до конца недели - его заменит Кикнадзе

Илья Геркус уйдет с поста генерального директора "Локомотива" до конца этой недели."Гендиректор "Локомотива" Илья Геркус работает в клубе последние дни. До конца недели он сдает все дела. Его место займет Василий Кикнадзе", – сообщил источник, знакомый с ситуацией.