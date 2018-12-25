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Источник: Геркус покинет "Локомотив" до конца недели - его заменит Кикнадзе

Илья Геркус уйдет с поста генерального директора "Локомотива" до конца этой недели.

"Гендиректор "Локомотива" Илья Геркус работает в клубе последние дни. До конца недели он сдает все дела. Его место займет Василий Кикнадзе", – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Р-Спорт
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 14:46
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#3  safonas   (Сегодня, 15:09)
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online

Цитата: Blessing
Институт благородных девиц, это вечные, уже многолетние дворцовые интриги. И чего они там всё делят, не понимаю.

как что, бабки


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 15:04)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Институт благородных девиц, это вечные, уже многолетние дворцовые интриги. И чего они там всё делят, не понимаю.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 14:51)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Геркус- человек на своем месте. Придя в команду, практически сразу завоевал с ней золотые медали.
Скорее всего, и Сёмин не удержится у руля "Локомотива".
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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