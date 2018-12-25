"Краснодар" поздравил Жоаозинью с юбилеем

Поздравляем с днём рождения Жоаозиньо! ? 30 лет сегодня Жо! ?



Отметим, что Жоаозиньо, который покинул "Краснодар" в межсезонье, до сих пор является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей!



Мы желаем Жо здоровья, семейного счастья и побед во всём! pic.twitter.com/mssmkoDKHf