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"Краснодар" поздравил Жоаозинью с юбилеем

Пресс-служба "Краснодара" в официальном твиттере клуба поздравила экс-полузащитника "быков" Жоаозиньо с юбилеем.

Сегодня хавбеку исполняется 30 лет.



В данный момент футболист выступает за московское "Динамо". Бразилец является рекордсменом "Краснодара" по количеству сыгранных матчей.
Теги: Краснодар Жоазиньо
Сегодня, 15:51
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#1  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 17:12)
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Болеет за:
ЦСКА
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Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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