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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Краснодар" поздравил Жоаозинью с юбилеем
Пресс-служба "Краснодара" в официальном твиттере клуба поздравила экс-полузащитника "быков" Жоаозиньо с юбилеем.
Сегодня хавбеку исполняется 30 лет.
В данный момент футболист выступает за московское "Динамо". Бразилец является рекордсменом "Краснодара" по количеству сыгранных матчей.
Сегодня хавбеку исполняется 30 лет.
Поздравляем с днём рождения Жоаозиньо! ? 30 лет сегодня Жо! ?— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 25, 2018
Отметим, что Жоаозиньо, который покинул "Краснодар" в межсезонье, до сих пор является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей!
Мы желаем Жо здоровья, семейного счастья и побед во всём! pic.twitter.com/mssmkoDKHf
В данный момент футболист выступает за московское "Динамо". Бразилец является рекордсменом "Краснодара" по количеству сыгранных матчей.
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