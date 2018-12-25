Юрист: Глушакова ждет наказание до десяти лет лишения свободы

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, супруги полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, заявил, что на футболиста будет подан иск о мошенничестве.– У нас раньше была оперативная информация, что он вывел крупную сумму денег. По нашим предположениям, не меньше 300 миллион рублей. Мы об этом уже говорили.– Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.– Этой суммы уже достаточно, чтобы завести дело. Особо крупный размер начинается с одного миллиона рублей. Здесь у нас уже 170 подтверждено. Скоро подготовим и направим.