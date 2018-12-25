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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Юрген Клопп: было бы лучше, если бы "Ливерпуль" закончил выступление в Лиге чемпионов-2017/18 после полуфинала с "Ромой"
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Юрист: Глушакова ждет наказание до десяти лет лишения свободы
Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, супруги полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, заявил, что на футболиста будет подан иск о мошенничестве.
– У нас раньше была оперативная информация, что он вывел крупную сумму денег. По нашим предположениям, не меньше 300 миллион рублей. Мы об этом уже говорили.
– Какое наказание его ждет?
– Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.
– Когда планируете подавать заявление в суд?
– Этой суммы уже достаточно, чтобы завести дело. Особо крупный размер начинается с одного миллиона рублей. Здесь у нас уже 170 подтверждено. Скоро подготовим и направим.
"Спорт-Экспресс"
– У нас раньше была оперативная информация, что он вывел крупную сумму денег. По нашим предположениям, не меньше 300 миллион рублей. Мы об этом уже говорили.
– Какое наказание его ждет?
– Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.
– Когда планируете подавать заявление в суд?
– Этой суммы уже достаточно, чтобы завести дело. Особо крупный размер начинается с одного миллиона рублей. Здесь у нас уже 170 подтверждено. Скоро подготовим и направим.
"Спорт-Экспресс"
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