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Юрист: Глушакова ждет наказание до десяти лет лишения свободы

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, супруги полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, заявил, что на футболиста будет подан иск о мошенничестве.

– У нас раньше была оперативная информация, что он вывел крупную сумму денег. По нашим предположениям, не меньше 300 миллион рублей. Мы об этом уже говорили.

– Какое наказание его ждет?

– Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.

– Когда планируете подавать заявление в суд?

– Этой суммы уже достаточно, чтобы завести дело. Особо крупный размер начинается с одного миллиона рублей. Здесь у нас уже 170 подтверждено. Скоро подготовим и направим.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Глушаков
Сегодня, 21:08
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17
(4)
#17  Blessing  Спб (Сегодня, 22:51)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
300 млн

Во бабе повезло...!!! confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#16  sparwik53  Виктор (Сегодня, 22:34)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Напрашивается вывод, что футболистам-хоккеистам на контрактах лучше жениться после завершения карьеры. А то вот такие курицы сидят дома без дела, затем катают телеги на мужей. ведь это не первый случай.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#15  pivo69  Германия (Сегодня, 21:58)
  • +2
  •  (4)
online

Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Это теперь такая квалификация у российских юристов?!
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#14  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 21:48)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
в СИЗО команду создают что ли ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#13  Skyline  СПБ (Сегодня, 21:46)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: shatronok
Аршавин не стал позорится и отдал положенное. Керж отсудил.

Аршавин платит алименты. а тут как я понимаю этой курице алиментов мало. она хочет еще и большую часть того что глушаков заработал себе забрать


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это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#12  Колян Безмолвный   (Сегодня, 21:45)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
еще вратаря не хватает!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#11  Skyline  СПБ (Сегодня, 21:45)
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
а сколько именно из 300 миллионов заработала эта курица? и как?


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это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#10  shatronok  Россия (Сегодня, 21:38)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ВИКНИКСОР
metis,
Кержаков, потом Аршавин.

Аршавин не стал позорится и отдал положенное. Керж отсудил.
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
#9  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 21:37)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Что за бред. Астанавитесь!!!!!
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#8  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:27)
  • 0
  •  (4)

то адвокат, то юрист.. да говорите уже - просто Жо рин! как шакал чует бабло, которое можно урвать и себе..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#7  Saveger  СПб (Сегодня, 21:26)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Антуан Грейцман
Гамула.

Не, судя по элитности футболистов, набираемых ПФК СИЗО... С такими игроками какой-нибудь Гамула не справится. Тут будет как минимум Бердыев.
Селекционеры вон пытались подогнать ПФК СИЗО самарских игроков Башкирова и Тигиева, да не подошли видимо.. Тут пахнет чемпионскими амбициями, кого попало не берут


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#6  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 21:25)
  • -1
  •  (3)

metis,
Кержаков, потом Аршавин.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#5  АБВГ   (Сегодня, 21:24)
  • +2
  •  (4)

Цитата: Антуан Грейцман
Они там чего-то совместно нажили - он, зарабатывая футболистом, она - сидя на жопе ровно в спа-салоне в губах и маникюре.

++++++
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 21:22)
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Юрист: Глушакова ждет наказание до десяти лет лишения свободы


– Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.


Автор статьи С-Э, а тебе не кажется, что заголовок искажает смысл сказанного адвокатом?
Если тебя это не смущает, то ты просто дебил.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Антуан Грейцман  Челябинск (Сегодня, 21:21)
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Они там чего-то совместно нажили - он, зарабатывая футболистом, она - сидя на жопе ровно в спа-салоне в губах и маникюре.

Безусловно, его следует как-нибудь наказать, мерзавца, если сам не отдает ей абонемент на пожизненное обертывание-облизывание. Как ей без этого, в конце концов, писать стихи с мемуарами на тему "мужики-козлы" и лезть в телевизор?

Цитата: Saveger
СИЗО "Бутырка" скоро сможет заявиться в РФПЛ и рвать всех. О тренере пора задуматься. Кто там у нас главный барагоз?


Гамула.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
#2  metis  Riga (Сегодня, 21:16)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
О как, что то взялись за футболистов, кто следующий?


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#1  Saveger  СПб (Сегодня, 21:12)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
СИЗО "Бутырка" скоро сможет заявиться в РФПЛ и рвать всех. О тренере пора задуматься. Кто там у нас главный барагоз?


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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