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Агент Шиманьского: интерес "Спартака"? Впервые слышу об этом

Агент полузащитника "Легии" Себастьана Шиманьского Дэвид Мэннеси прокомментировал информацию об интересе "Спартака" к своему клиенту.

"Спартак" интересуется Шиманьским? Впервые слышу об этом! Никаких контактов с этим клубом у нас не было. ЦСКА тоже больше не обращался по поводу игрока", — сказал Мэннеси.

Летом интерес к футболисту проявлял ЦСКА, однако сторонам не удалось договориться по поводу суммы трансфера.

Sport24
Теги: Шиманьский ЦСКА Спартак Легия
Сегодня, 15:37
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