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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Агент Шиманьского: интерес "Спартака"? Впервые слышу об этом
Агент полузащитника "Легии" Себастьана Шиманьского Дэвид Мэннеси прокомментировал информацию об интересе "Спартака" к своему клиенту.
"Спартак" интересуется Шиманьским? Впервые слышу об этом! Никаких контактов с этим клубом у нас не было. ЦСКА тоже больше не обращался по поводу игрока", — сказал Мэннеси.
Летом интерес к футболисту проявлял ЦСКА, однако сторонам не удалось договориться по поводу суммы трансфера.
Sport24
"Спартак" интересуется Шиманьским? Впервые слышу об этом! Никаких контактов с этим клубом у нас не было. ЦСКА тоже больше не обращался по поводу игрока", — сказал Мэннеси.
Летом интерес к футболисту проявлял ЦСКА, однако сторонам не удалось договориться по поводу суммы трансфера.
Sport24
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