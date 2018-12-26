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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Фернандес, Алексей Миранчук, Крыховяк и другие. Топ самых дорогих игроков РПЛ
Transfermarkt недавно обновил цифры по нашему чемпионату: стали известны примерные суммы, за которые готовы покупать и продавать представителей нашего футбола. Рассказываем, кто стоит больше всех, у кого самые дорогие молодые игроки и о многом ином.
Топ самых дорогих футболистов лиги
Фото: официальный сайт "Локомотива"
5. Алексей Миранчук, "Локомотив" - 14 миллионов евро
Довольно неожиданно, правда? Несмотря на то, что Чемпионат Мира прошёл мимо Алексея, а в этом сезоне он существенно сбавил, если сравнивать игру россиянина с чемпионским марафоном "Локо", немцы считают полузащитника самым дорогим российским футболистом (конкретно сейчас мы не учитываем Марио, поскольку он все-таки отдельная история). К нему неторопливо приближается и Антон Миранчук - за эту осень он накинул пару миллионов в свою стоимость. Номинально младший брат стоит сейчас 10 миллионов.
4. Гжегож Крыховяк, "Локомотив" - 18 миллионов евро
Сейчас поляк однозначно не играет на такую сумму, но с тем, что он лучший в этом сезоне среди "железнодорожников", спорить не будет никто. Видимо, Крыховяку неплохо набросили за славное прошлое, но и должного отбирать у легионера не будем: он принёс команде много очков, он многофункционален и более-менее стабилен.
3. Никола Влашич, ЦСКА - 18 миллионов евро
О легендарном хорвате из ЦСКА говорили и писали всю осень, так что сложно будет добавить хоть что-нибудь новое. После длительных посиделок в "Эвертоне" Влашич раскрылся в России так, что за считанные недели стал, наверное, лучшим игроком лиги. Он забивает, отдает голевые передачи, тащит молоды партнёров вперёд, так еще и работает на команду в раздевалке. Очень жаль, что сохранить его на следующий сезон в ЦСКА не получится.
2. Леандро Паредес, "Зенит" - 25 миллионов евро
Если бы он не ленился - стоил бы ещё больше. Системообразующему полузащитнику "Зенита" не хватает только желания и дисциплины; как следствия - стабильности. Далеко не в каждой игре опорник показывает свой уровень. Но даже когда Паредес играет вполноги, "Зениту" становится в разы сильнее, чем без него.
1. Марио Фернандес, ЦСКА - 26 миллионов евро
Мы полюбили бразильца за тихий нрав и добрую улыбку, но в первую очередь за агрессивную игру по всему флангу. На Чемпионате Мира он стал одним из главных наших игроков и козырем против тех, кто категорически выступал против натурализации. В обновленном ЦСКА он начал играть ещё большую роль и заслуженно стал самым дорогим футболистом в лиге.
Топ самых дорогих российских игроков нашего чемпионата
Марио Фернандеса и Алексея Миранчука, которые попали в общий зачет, здесь мы не учитываем.
Фото: eurosport
5. Игорь Акинфеев, ЦСКА - 12 миллионов евро
Капитан "армейцев" провел две отличные игры в плей-офф Чемпионата мира, да и на групповом этапе не подкачал. В ЦСКА он всю карьеру (за исключением первых лет) лидер и оплот команды, но в этом сезоне, после кардинальных кадровых изменений, это стало чувствовать еще более явно. Акинфеев закончил со сборной, но впереди у него еще много испытаний во главне пионеротряда Гончаренко.
4. Фёдор Смолов, "Локомотив" - 12,5 миллионов евро
Форвард подешевел, да и было из-за чего. Провальный Чемпионат мира, скомканный старт сезона, затем травма и не особо бодрое возвращение. По сравнению с самим собой "Краснодарского" разлива Фёдор выглядит блекло и скучно. Бывшие разговоры о Европе теперь кажутся смешными.
3. Артем Дзюба, "Зенит" - 13 миллионов евро
Поскольку у оставшихся трех игроков стоимость одинаковая, мы будем учитывать возраст: чем моложе игрок, тем он выше.
Нападающий "Зенита" был признан лучшим российским игроком этого года. Попав в немилость Манчини, пережив очищение Тулой, Артем добрался до сборной и поразил болельщиков и журналистов не только футболом, но и своей искренностью. Осенью он стал одним из лидеров питерского клуба и наколотил за квартал пять мячей.
2. Алан Дзагоев, ЦСКА - 13 миллионов евро
Чрезвычайно талантливый полузащитник не может спокойно играть в футбол. Последние годы его постоянно мучают травмы, которые не позволяют Алану вернуться на прежний уровень. Несмотря на скептические мнения, что Дзагоева скоро вовсе придется заканчивать карьеру, иностранные журналисты с куда большим позитивом смотрят на хавбека ЦСКА.
1. Роман Зобнин, "Спартак" - 13 миллионов евро
Воспитанник "Динамо", покоривший всех в чемпионский сезон "Спартака", так же, как и Дзагоев мучается с травмами. Сначала он пропустил Кубок Конфедераций из-за повреждения в товарищеском матче, теперь вылетел опять. Несмотря на эти провалы в его игровой карьере, по уровню он продолжается оставаться, наверное, лучшим box to box в лиге.
Топ дорогих молодых российских футболистов
5. Дмитрий Скопинцев, "Ростов" - 4,5 миллиона евро
Крайний защитник команды Карпина в этом году был номинирован на звание лучшего молодого игрока чемпионата, но так и остался номинантом. В остальном - для Скопинцева идёт очень хороший сезон. Он много играет, стал важной частью нынешнего "Ростова" и, похоже, будет прибавлять дальше.
4. Иван Обляков, ЦСКА - 5 миллионов евро
Сменивший этим летом "Уфу" на ЦСКА Иван Обляков прогрессирует не слишком быстро, но за эту осень он явно стал сильнее и опытнее. "Любимчик" Гончаренко наверняка в ближайшие сезоны будет становиться только дороже.
3. Арнор Сигурдссон, ЦСКА - 5 миллионов евро
Впрочем, последнее можно сказать про каждого молодого игрока ЦСКА. "Армейские" футболисты очень динамично прибавляли этой осенью и нет никаких оснований для того, чтобы их рост в будущем замедлился. Лишь бы не было травм.
2. Ильзат Ахметов, ЦСКА - 6 миллионов евро
Ахметов пальнул так, как от него вообще никто не ждал. Внезапно из пленника отдела кадров "Рубина" Ильзат превратился в лучшего молодого футболиста России. Естественно, это большой аванс; и в Ахметове больше ценят потенциал, чем уже приобретённые умения, но за осень он показал дьявольский прогресс.
1. Фёдор Чалов, ЦСКА - 10 миллионов евро
Нападающий ЦСКА наконец-то раскрылся в полной мере. Этой зимой его уже достаточно хвалили, так что просто перечислим его главные достижения в текущем сезоне: разорванный "Реал" на чужом поле и звание лучшего бомбардира (пусть пока оно и промежуточное).
Топ самых дорогих футболистов из средних команд
5. Константин Рауш, "Динамо" - 3 миллиона евро
Левый защитник "бело-голубых" не так давно получил российский паспорт, но уже прочно осел в нашем чемпионате и никуда из него уходить и не собирается. Зачем, если есть гражданство и лимит? Впрочем, ерничать насчёт Рауша не стоит. На своём уровне это очень добротный защитник.
4. Максим Беляев, "Арсенал" - 3,5 миллиона евро
Яркий защитник, запомнившийся большинству любителей премьер-лиги своеобразным празднованием забитого мяча в ворота "Локомотива". Несмотря на хорошую цену по провинциальным меркам нашего футбола, Беляев регулярно допускает ошибки в играх за "пушкарей".
3. Александр Беленов, "Уфа" - 4,5 миллиона евро
Очень неплохой вратарь, мастер по отражению пенальти, но не без слабых мест: Беленов слишком часто пропускает с дальней дистанции. Если бы не проблемы с ближними углами, Александр вполне мог играть в одной из лучших команд нашей лиги.
2. Сверрир Ингасон, "Ростов" - 4,5 миллиона евро
Скандинавский защитник "Ростова", который стал ключевым в построениях Карпина. Он лучший в отборе, лучший в агрессии и порой неплохо подключается к стандартам.
1. Сердар Азмун, "Рубин" - 9,5 миллиона евро
Иранский Месси давно работает с Курбаном Бердыевым. И в "Ростове", и в "Рубине" Азмун играл и играет ключевую роль. В этом сезоне он забил четыре гола, что очень солидно для скромного на результативные подвиги казанского клуба.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Топ самых дорогих футболистов лиги
Фото: официальный сайт "Локомотива"
5. Алексей Миранчук, "Локомотив" - 14 миллионов евро
Довольно неожиданно, правда? Несмотря на то, что Чемпионат Мира прошёл мимо Алексея, а в этом сезоне он существенно сбавил, если сравнивать игру россиянина с чемпионским марафоном "Локо", немцы считают полузащитника самым дорогим российским футболистом (конкретно сейчас мы не учитываем Марио, поскольку он все-таки отдельная история). К нему неторопливо приближается и Антон Миранчук - за эту осень он накинул пару миллионов в свою стоимость. Номинально младший брат стоит сейчас 10 миллионов.
4. Гжегож Крыховяк, "Локомотив" - 18 миллионов евро
Сейчас поляк однозначно не играет на такую сумму, но с тем, что он лучший в этом сезоне среди "железнодорожников", спорить не будет никто. Видимо, Крыховяку неплохо набросили за славное прошлое, но и должного отбирать у легионера не будем: он принёс команде много очков, он многофункционален и более-менее стабилен.
3. Никола Влашич, ЦСКА - 18 миллионов евро
О легендарном хорвате из ЦСКА говорили и писали всю осень, так что сложно будет добавить хоть что-нибудь новое. После длительных посиделок в "Эвертоне" Влашич раскрылся в России так, что за считанные недели стал, наверное, лучшим игроком лиги. Он забивает, отдает голевые передачи, тащит молоды партнёров вперёд, так еще и работает на команду в раздевалке. Очень жаль, что сохранить его на следующий сезон в ЦСКА не получится.
2. Леандро Паредес, "Зенит" - 25 миллионов евро
Если бы он не ленился - стоил бы ещё больше. Системообразующему полузащитнику "Зенита" не хватает только желания и дисциплины; как следствия - стабильности. Далеко не в каждой игре опорник показывает свой уровень. Но даже когда Паредес играет вполноги, "Зениту" становится в разы сильнее, чем без него.
1. Марио Фернандес, ЦСКА - 26 миллионов евро
Мы полюбили бразильца за тихий нрав и добрую улыбку, но в первую очередь за агрессивную игру по всему флангу. На Чемпионате Мира он стал одним из главных наших игроков и козырем против тех, кто категорически выступал против натурализации. В обновленном ЦСКА он начал играть ещё большую роль и заслуженно стал самым дорогим футболистом в лиге.
Топ самых дорогих российских игроков нашего чемпионата
Марио Фернандеса и Алексея Миранчука, которые попали в общий зачет, здесь мы не учитываем.
Фото: eurosport
5. Игорь Акинфеев, ЦСКА - 12 миллионов евро
Капитан "армейцев" провел две отличные игры в плей-офф Чемпионата мира, да и на групповом этапе не подкачал. В ЦСКА он всю карьеру (за исключением первых лет) лидер и оплот команды, но в этом сезоне, после кардинальных кадровых изменений, это стало чувствовать еще более явно. Акинфеев закончил со сборной, но впереди у него еще много испытаний во главне пионеротряда Гончаренко.
4. Фёдор Смолов, "Локомотив" - 12,5 миллионов евро
Форвард подешевел, да и было из-за чего. Провальный Чемпионат мира, скомканный старт сезона, затем травма и не особо бодрое возвращение. По сравнению с самим собой "Краснодарского" разлива Фёдор выглядит блекло и скучно. Бывшие разговоры о Европе теперь кажутся смешными.
3. Артем Дзюба, "Зенит" - 13 миллионов евро
Поскольку у оставшихся трех игроков стоимость одинаковая, мы будем учитывать возраст: чем моложе игрок, тем он выше.
Нападающий "Зенита" был признан лучшим российским игроком этого года. Попав в немилость Манчини, пережив очищение Тулой, Артем добрался до сборной и поразил болельщиков и журналистов не только футболом, но и своей искренностью. Осенью он стал одним из лидеров питерского клуба и наколотил за квартал пять мячей.
2. Алан Дзагоев, ЦСКА - 13 миллионов евро
Чрезвычайно талантливый полузащитник не может спокойно играть в футбол. Последние годы его постоянно мучают травмы, которые не позволяют Алану вернуться на прежний уровень. Несмотря на скептические мнения, что Дзагоева скоро вовсе придется заканчивать карьеру, иностранные журналисты с куда большим позитивом смотрят на хавбека ЦСКА.
1. Роман Зобнин, "Спартак" - 13 миллионов евро
Воспитанник "Динамо", покоривший всех в чемпионский сезон "Спартака", так же, как и Дзагоев мучается с травмами. Сначала он пропустил Кубок Конфедераций из-за повреждения в товарищеском матче, теперь вылетел опять. Несмотря на эти провалы в его игровой карьере, по уровню он продолжается оставаться, наверное, лучшим box to box в лиге.
Топ дорогих молодых российских футболистов
5. Дмитрий Скопинцев, "Ростов" - 4,5 миллиона евро
Крайний защитник команды Карпина в этом году был номинирован на звание лучшего молодого игрока чемпионата, но так и остался номинантом. В остальном - для Скопинцева идёт очень хороший сезон. Он много играет, стал важной частью нынешнего "Ростова" и, похоже, будет прибавлять дальше.
4. Иван Обляков, ЦСКА - 5 миллионов евро
Сменивший этим летом "Уфу" на ЦСКА Иван Обляков прогрессирует не слишком быстро, но за эту осень он явно стал сильнее и опытнее. "Любимчик" Гончаренко наверняка в ближайшие сезоны будет становиться только дороже.
3. Арнор Сигурдссон, ЦСКА - 5 миллионов евро
Впрочем, последнее можно сказать про каждого молодого игрока ЦСКА. "Армейские" футболисты очень динамично прибавляли этой осенью и нет никаких оснований для того, чтобы их рост в будущем замедлился. Лишь бы не было травм.
2. Ильзат Ахметов, ЦСКА - 6 миллионов евро
Ахметов пальнул так, как от него вообще никто не ждал. Внезапно из пленника отдела кадров "Рубина" Ильзат превратился в лучшего молодого футболиста России. Естественно, это большой аванс; и в Ахметове больше ценят потенциал, чем уже приобретённые умения, но за осень он показал дьявольский прогресс.
1. Фёдор Чалов, ЦСКА - 10 миллионов евро
Нападающий ЦСКА наконец-то раскрылся в полной мере. Этой зимой его уже достаточно хвалили, так что просто перечислим его главные достижения в текущем сезоне: разорванный "Реал" на чужом поле и звание лучшего бомбардира (пусть пока оно и промежуточное).
Топ самых дорогих футболистов из средних команд
5. Константин Рауш, "Динамо" - 3 миллиона евро
Левый защитник "бело-голубых" не так давно получил российский паспорт, но уже прочно осел в нашем чемпионате и никуда из него уходить и не собирается. Зачем, если есть гражданство и лимит? Впрочем, ерничать насчёт Рауша не стоит. На своём уровне это очень добротный защитник.
4. Максим Беляев, "Арсенал" - 3,5 миллиона евро
Яркий защитник, запомнившийся большинству любителей премьер-лиги своеобразным празднованием забитого мяча в ворота "Локомотива". Несмотря на хорошую цену по провинциальным меркам нашего футбола, Беляев регулярно допускает ошибки в играх за "пушкарей".
3. Александр Беленов, "Уфа" - 4,5 миллиона евро
Очень неплохой вратарь, мастер по отражению пенальти, но не без слабых мест: Беленов слишком часто пропускает с дальней дистанции. Если бы не проблемы с ближними углами, Александр вполне мог играть в одной из лучших команд нашей лиги.
2. Сверрир Ингасон, "Ростов" - 4,5 миллиона евро
Скандинавский защитник "Ростова", который стал ключевым в построениях Карпина. Он лучший в отборе, лучший в агрессии и порой неплохо подключается к стандартам.
1. Сердар Азмун, "Рубин" - 9,5 миллиона евро
Иранский Месси давно работает с Курбаном Бердыевым. И в "Ростове", и в "Рубине" Азмун играл и играет ключевую роль. В этом сезоне он забил четыре гола, что очень солидно для скромного на результативные подвиги казанского клуба.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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