Фернандес, Алексей Миранчук, Крыховяк и другие. Топ самых дорогих игроков РПЛ





Фото: официальный сайт "Локомотива"





Фото: eurosport

Transfermarkt недавно обновил цифры по нашему чемпионату: стали известны примерные суммы, за которые готовы покупать и продавать представителей нашего футбола. Рассказываем, кто стоит больше всех, у кого самые дорогие молодые игроки и о многом ином.Довольно неожиданно, правда? Несмотря на то, что Чемпионат Мира прошёл мимо Алексея, а в этом сезоне он существенно сбавил, если сравнивать игру россиянина с чемпионским марафоном "Локо", немцы считают полузащитника самым дорогим российским футболистом (конкретно сейчас мы не учитываем Марио, поскольку он все-таки отдельная история). К нему неторопливо приближается и Антон Миранчук - за эту осень он накинул пару миллионов в свою стоимость. Номинально младший брат стоит сейчас 10 миллионов.Сейчас поляк однозначно не играет на такую сумму, но с тем, что он лучший в этом сезоне среди "железнодорожников", спорить не будет никто. Видимо, Крыховяку неплохо набросили за славное прошлое, но и должного отбирать у легионера не будем: он принёс команде много очков, он многофункционален и более-менее стабилен.О легендарном хорвате из ЦСКА говорили и писали всю осень, так что сложно будет добавить хоть что-нибудь новое. После длительных посиделок в "Эвертоне" Влашич раскрылся в России так, что за считанные недели стал, наверное, лучшим игроком лиги. Он забивает, отдает голевые передачи, тащит молоды партнёров вперёд, так еще и работает на команду в раздевалке. Очень жаль, что сохранить его на следующий сезон в ЦСКА не получится.Если бы он не ленился - стоил бы ещё больше. Системообразующему полузащитнику "Зенита" не хватает только желания и дисциплины; как следствия - стабильности. Далеко не в каждой игре опорник показывает свой уровень. Но даже когда Паредес играет вполноги, "Зениту" становится в разы сильнее, чем без него.Мы полюбили бразильца за тихий нрав и добрую улыбку, но в первую очередь за агрессивную игру по всему флангу. На Чемпионате Мира он стал одним из главных наших игроков и козырем против тех, кто категорически выступал против натурализации. В обновленном ЦСКА он начал играть ещё большую роль и заслуженно стал самым дорогим футболистом в лиге.Марио Фернандеса и Алексея Миранчука, которые попали в общий зачет, здесь мы не учитываем.Капитан "армейцев" провел две отличные игры в плей-офф Чемпионата мира, да и на групповом этапе не подкачал. В ЦСКА он всю карьеру (за исключением первых лет) лидер и оплот команды, но в этом сезоне, после кардинальных кадровых изменений, это стало чувствовать еще более явно. Акинфеев закончил со сборной, но впереди у него еще много испытаний во главне пионеротряда Гончаренко.Форвард подешевел, да и было из-за чего. Провальный Чемпионат мира, скомканный старт сезона, затем травма и не особо бодрое возвращение. По сравнению с самим собой "Краснодарского" разлива Фёдор выглядит блекло и скучно. Бывшие разговоры о Европе теперь кажутся смешными.Поскольку у оставшихся трех игроков стоимость одинаковая, мы будем учитывать возраст: чем моложе игрок, тем он выше.Нападающий "Зенита" был признан лучшим российским игроком этого года. Попав в немилость Манчини, пережив очищение Тулой, Артем добрался до сборной и поразил болельщиков и журналистов не только футболом, но и своей искренностью. Осенью он стал одним из лидеров питерского клуба и наколотил за квартал пять мячей.Чрезвычайно талантливый полузащитник не может спокойно играть в футбол. Последние годы его постоянно мучают травмы, которые не позволяют Алану вернуться на прежний уровень. Несмотря на скептические мнения, что Дзагоева скоро вовсе придется заканчивать карьеру, иностранные журналисты с куда большим позитивом смотрят на хавбека ЦСКА.Воспитанник "Динамо", покоривший всех в чемпионский сезон "Спартака", так же, как и Дзагоев мучается с травмами. Сначала он пропустил Кубок Конфедераций из-за повреждения в товарищеском матче, теперь вылетел опять. Несмотря на эти провалы в его игровой карьере, по уровню он продолжается оставаться, наверное, лучшим box to box в лиге.Крайний защитник команды Карпина в этом году был номинирован на звание лучшего молодого игрока чемпионата, но так и остался номинантом. В остальном - для Скопинцева идёт очень хороший сезон. Он много играет, стал важной частью нынешнего "Ростова" и, похоже, будет прибавлять дальше.Сменивший этим летом "Уфу" на ЦСКА Иван Обляков прогрессирует не слишком быстро, но за эту осень он явно стал сильнее и опытнее. "Любимчик" Гончаренко наверняка в ближайшие сезоны будет становиться только дороже.Впрочем, последнее можно сказать про каждого молодого игрока ЦСКА. "Армейские" футболисты очень динамично прибавляли этой осенью и нет никаких оснований для того, чтобы их рост в будущем замедлился. Лишь бы не было травм.Ахметов пальнул так, как от него вообще никто не ждал. Внезапно из пленника отдела кадров "Рубина" Ильзат превратился в лучшего молодого футболиста России. Естественно, это большой аванс; и в Ахметове больше ценят потенциал, чем уже приобретённые умения, но за осень он показал дьявольский прогресс.Нападающий ЦСКА наконец-то раскрылся в полной мере. Этой зимой его уже достаточно хвалили, так что просто перечислим его главные достижения в текущем сезоне: разорванный "Реал" на чужом поле и звание лучшего бомбардира (пусть пока оно и промежуточное).Левый защитник "бело-голубых" не так давно получил российский паспорт, но уже прочно осел в нашем чемпионате и никуда из него уходить и не собирается. Зачем, если есть гражданство и лимит? Впрочем, ерничать насчёт Рауша не стоит. На своём уровне это очень добротный защитник.Яркий защитник, запомнившийся большинству любителей премьер-лиги своеобразным празднованием забитого мяча в ворота "Локомотива". Несмотря на хорошую цену по провинциальным меркам нашего футбола, Беляев регулярно допускает ошибки в играх за "пушкарей".Очень неплохой вратарь, мастер по отражению пенальти, но не без слабых мест: Беленов слишком часто пропускает с дальней дистанции. Если бы не проблемы с ближними углами, Александр вполне мог играть в одной из лучших команд нашей лиги.Скандинавский защитник "Ростова", который стал ключевым в построениях Карпина. Он лучший в отборе, лучший в агрессии и порой неплохо подключается к стандартам.Иранский Месси давно работает с Курбаном Бердыевым. И в "Ростове", и в "Рубине" Азмун играл и играет ключевую роль. В этом сезоне он забил четыре гола, что очень солидно для скромного на результативные подвиги казанского клуба.