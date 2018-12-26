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Дарко Бодул и Марко Обрадович покидают "Енисей"

Зимой "Енисей" намерен расстаться с целой группой игроков.

С высокой долей вероятности команду покинут нападающий Марко Обрадович (13 матчей в премьер-лиге, 0 голов), Дарко Бодул (10 матчей, 0 голов) и полузащитник Энис Гвазай (7 игр, 0 голов).

Кроме того, в случае интересного предложения клуб готов отпустить защитников Шамиля Гасанова (три встречи, 0 голов) и Раде Дугалича (14 матчей, 1 забитый мяч).

"СЭ"
Теги: Енисей Бодул Обрадович
Сегодня, 19:26
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