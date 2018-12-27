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Агент Ломовицкого: мой клиент продлил контракт со "Спартаком"

Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника московского "Спартака" Александра Ломовицкого, рассказал что его клиент продлил контракт с красно-белыми.

"Александр уже продлил контракт со "Спартаком", он остаётся в команде, но раскрывать срок соглашения я не имею права. Лично я не общался с тренером относительно роли Александра в команде, разговаривал только с руководством клуба. Игрок и тренер, конечно, общаются друг с другом в рабочем процессе. Вопрос об аренде Александра этой зимой также никем не обсуждался", — приводит слова агента Sport24.
Теги: Спартак Ломовицкий
Сегодня, 14:31
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#4  Поло   (Сегодня, 16:07)
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СТАРЫЙ СПАРТАЧ,
Рискую быть непопулярным, но от Ташаева, я думаю, лучше поскорее избавиться. Его приглашение было явной ошибкой, на мой взгляд
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#3  sergey3709   (Сегодня, 15:47)
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Только не в Динамо!
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#2  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 14:40)
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online
Болеет за:
«Спартак»
если еще Ташаева с Ломовицким отдать, то кто играть то будет, Комбаров с Петковичем что ли?!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 14:33)
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online

ну и славно, пусть растет


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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