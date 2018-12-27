"Ростов" проведет три зимних сбора.5 января ростовчане выйдут из отпуска и вылетят в Белек (Турция), где будут тренироваться до 15 января.Второй сбор с 18 по 30 января пройдет в Дохе (Катар). Заключительный состоится в Марбелье (Испания) с 4 по 20 февраля.В Турции "Ростов" проведет два товарищеских матча. 11 января "Ростов" сыграет против албанского "Кукеси", а 14 января встретится со "Спартаком" из Словакии.