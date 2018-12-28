Источник: "Зенит" потребует за Паредеса не менее 50 млн долларов

"Зенит" намерен выручить от продажи полузащитника Леандро Паредеса не менее 50 миллионов долларов.Неделю назад один из клубов предлагал за аргентинца 35 млн долларов, но питерцы ответили отказом. Кроме того, "Зенит" не хочет отдавать Паредеса в аренду, настаивая на полноценной продаже.Ранее сообщалось, что хавбека планируют купить "ПСЖ" и "Милан".