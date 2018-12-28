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Владимир Кузьмичев станет спортивным директором "Локомотива"

Владимир Кузьмичев заменит Эрика Штоффельсхауса на должности спортивного директора "Локомотива".

"Локомотив" в пятницу заочно проводит совет директоров, на котором Геркуса должен сменить Кикнадзе.

Также ожидается, что Владимир Кузьмичев должен быть назначен спортивным директором вместо покидающего пост Эрика Штоффельсхауса", – сообщил источник "Р-Спорта".

Ранее Кузьмичев был главой академии "Локомотива" , но был уволен по распоряжению тогдашнего президента Ольги Смородской.
Теги: Локомотив
Сегодня, 15:36
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#2  styh  Советский Союз (Сегодня, 15:48)
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: sergey3709
Смородскую верните!

К себе в карман ее посади.


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#1  sergey3709   (Сегодня, 15:39)
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Смородскую верните!
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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