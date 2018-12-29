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Источник: "Зенит" в январе отдаст Оздоева в аренду

Sport24 сообщает, что полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев вторую половину сезона проведет в аренде.

Конкретный интерес к 26-летнему футболисту проявляют "Крылья Советов" и четыре зарубежных клуба: бельгийские "Брюгге" и "Гент", турецкие "Трабзонспор" и "Сивасспор". Все должно решиться после новогодних праздников.

В этом сезоне Оздоев принял участие в 9 матчах "Зенита", но только в 2 из них выходил на поле в стартовом составе.
Теги: Зенит Оздоев
Сегодня, 15:33
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(2)
#9  следующий   (Сегодня, 18:23)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Челси»
Sergey Nasirov_2,
Зенит его потому и взял. Что он никому не нужен был?, пожалел.
Или добить?
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#8  strekall  Руcь (Сегодня, 17:38)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: колокольчик
да и ослабить конкурентов хочется

И кого это так сильно ослабили, он супер футболист?


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013 [жалоба]
#7  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 17:04)
  • +2
  •  (4)

следующий,
Оздоев давно потерян .ни в Локо,ни в рубине ,ни в зените себя не проявил
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#6  следующий   (Сегодня, 16:43)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Челси»
Ну всё, дело сделано.
Если Зенит отдает игрока в аренду, значит как футболист он уже потерян.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#5  cerberspb  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:39)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
так и не понял зачем его брали

паспорт, ура лимиту!
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
#4  колокольчик  москва (Сегодня, 16:39)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: utekay
так и не понял зачем его брали


как всегда, запас карман не тянет (при таких деньжищах), да и ослабить конкурентов хочется


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
#3  Ville  СПб (Сегодня, 16:10)
  • 0
  •  (2)
online

мля, я думал ему уже под 30-ник.. а ему всего 26. Ровестник Кузяева.


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
#2  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 15:42)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Только в Крыльях есть небольшой шанс выходить в основе,в остальных клубах надо запасаться дополнительными штанами для отсидки на скамейке.
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#1  utekay  Россия (Сегодня, 15:36)
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
так и не понял зачем его брали


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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