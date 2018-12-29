Источник: "Зенит" в январе отдаст Оздоева в аренду

Sport24 сообщает, что полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев вторую половину сезона проведет в аренде.Конкретный интерес к 26-летнему футболисту проявляют "Крылья Советов" и четыре зарубежных клуба: бельгийские "Брюгге" и "Гент", турецкие "Трабзонспор" и "Сивасспор". Все должно решиться после новогодних праздников.В этом сезоне Оздоев принял участие в 9 матчах "Зенита", но только в 2 из них выходил на поле в стартовом составе.