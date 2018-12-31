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Сергей Кирьяков: тренер года — Черчесов, без всяких "но", однозначно

Сергей Кирьяков: тренер года — Черчесов, без всяких "но", однозначноБывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью Rusfootball.info подвел футбольные итоги уходящего 2018-го года.

- Три главные события 2018-го года, по вашей версии, это что?

- Во-первых, конечно же, успешное выступление нашей сборной на чемпионате мира — здесь все понятно, - сказал Кирьяков корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой. - Второе, наверное, трансфер Александра Головина в «Монако». Все-таки переход за такие деньги и в такой клуб — событие для нас. Тем более давно уже наши молодые футболисты не уезжали играть за границу, тем более в такой сильный клуб. Также можно занести в актив то, что Федор Чалов, совсем молодой игрок, лучший бомбардир чемпионата России на данный момент.

- Тренер года?

- Станислав Черчесов. Это однозначно. Без всяких «но». Никто не ожидал такого успешного выступления сборной на чемпионате мира. Понятно, что здесь заслуга тренера очень велика. Команда года — это, безусловно, сборная России по футболу.

- Кто стал лучшим футболистом в 2018-м?

- Тут у меня три кандидата. Не знаю кого из них выбрать. Выбирал между Денисом Черышевым, Артемом Дзюбой и Игорем Акинфеевым - симпатии здесь разделились ровно по 33,3%.Трудно здесь выбрать.

- Что больше всего разочаровало в 2018-м?

- Наверное, непопадание наших клубов из группового турнира Лиги чемпионов в весеннюю часть еврокубков. Даже третье место в группе занять не удалось. Тем не менее ЦСКА дважды обыграл «Реал» - это дорогого стоит. Но, конечно, разочарование большое от того, что не пробились в Лигу Европы.

- Чего ждете от 2019-го года?

- Успешного выступления сборной России в отборочном цикле чемпионата Европы, а также удачного выступления «Краснодара» и «Зенита» в Лиге Европы. Хочется, чтобы один из них выиграл, или как минимум кто-то из них играл в финале турнира.

Rusfootball.info
Теги: Кирьяков Черчесов Дзюба
Сегодня, 09:11
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