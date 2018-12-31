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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Юрий Семин: люблю, когда в команде драки (11)
Юрий Семин: люблю, когда в команде драки (11)
Юрий Семин: Миранчуков отличаю только по бутсам
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о своих подопечных Алексее и Антоне Миранчуках.
"Чувствуется ли братская связь Миранчуков на поле или в жизни? Во-первых, я их путаю по сей день. По бутсам только отличаю. Вот вы сразу определяете, кто есть кто?! Что, прямо смотрите на лицо — и ясность? Я, может, невнимательно смотрю, но мне сложно, больше за действиями их слежу. У одного правая нога рабочая, у другого левая, а выглядят одинаково. И связь их, конечно, чувствуется.
Но мне почему понравился и второй брат… Его отправили на стажировку в Таллин, правильное решение, он команде на тот момент не подходил. Но он там хорошо играл! Неоднократно смотрел по маленьким видеонарезкам, как Антон играет. Даже наш оператор говорил: "Палыч, он не хуже, чем Алексей". Я говорю: "Не путаешь?". Он в ответ: "Вот вернете и увидите, что это так".
Но раньше нельзя было вернуть, потому что срок аренды был до конца сезона. А я хотел раньше. И, кстати, больше всего с подачи нашего оператора. Поэтому когда мы взяли Антона на сборы, я пожал Володе руку и сказал: "Тебе нужно становиться селекционером, а не делать нам видеоподборки".
Не знаю, кто у них лидер в паре. Мне кажется, равная ситуация. На поле уважительно друг к другу относятся. Хотя я сторонник того, чтобы они немножко завелись между собой", — цитирует Семина Матч ТВ.
"Чувствуется ли братская связь Миранчуков на поле или в жизни? Во-первых, я их путаю по сей день. По бутсам только отличаю. Вот вы сразу определяете, кто есть кто?! Что, прямо смотрите на лицо — и ясность? Я, может, невнимательно смотрю, но мне сложно, больше за действиями их слежу. У одного правая нога рабочая, у другого левая, а выглядят одинаково. И связь их, конечно, чувствуется.
Но мне почему понравился и второй брат… Его отправили на стажировку в Таллин, правильное решение, он команде на тот момент не подходил. Но он там хорошо играл! Неоднократно смотрел по маленьким видеонарезкам, как Антон играет. Даже наш оператор говорил: "Палыч, он не хуже, чем Алексей". Я говорю: "Не путаешь?". Он в ответ: "Вот вернете и увидите, что это так".
Но раньше нельзя было вернуть, потому что срок аренды был до конца сезона. А я хотел раньше. И, кстати, больше всего с подачи нашего оператора. Поэтому когда мы взяли Антона на сборы, я пожал Володе руку и сказал: "Тебе нужно становиться селекционером, а не делать нам видеоподборки".
Не знаю, кто у них лидер в паре. Мне кажется, равная ситуация. На поле уважительно друг к другу относятся. Хотя я сторонник того, чтобы они немножко завелись между собой", — цитирует Семина Матч ТВ.
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