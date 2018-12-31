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Сборная России поздравила болельщиков с Новым годом (видео)

Игроки сборной России Маринату Гильерме, Георгий Джикия, Алексей Миранчук и Антон Миранчук поздравили болельщиков с новым годом.

"Друзья! С наступающим вас Новым годом! Здоровья вам, счастья и всего самого хорошего! Мы вас очень любим!" - говорится в сообщении.



В уходящем году сборная России дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и заняла второе место в своей группе дивизиона В Лиги наций.
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:53
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#1  Antip7   (Сегодня, 12:21)
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Мы всё равно бразильский не понимаем
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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