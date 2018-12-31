Сборная России поздравила болельщиков с Новым годом (видео)

Друзья! С наступающим вас Новым годом! Здоровья вам, счастья и всего самого хорошего!

Мы вас очень любим! ????? pic.twitter.com/7bngwGumuV — Сборная России (@TeamRussia) December 31, 2018

Игроки сборной России Маринату Гильерме, Георгий Джикия, Алексей Миранчук и Антон Миранчук поздравили болельщиков с новым годом."Друзья! С наступающим вас Новым годом! Здоровья вам, счастья и всего самого хорошего! Мы вас очень любим!" - говорится в сообщении.В уходящем году сборная России дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и заняла второе место в своей группе дивизиона В Лиги наций.