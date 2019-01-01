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Магомед Адиев: Кацаев мне брат, но играют те, кто лучше и исполнительнее

Наставник "Анжи" Магомед Адиев рассказал о своих отношениях с футболистами команды.

- Были моменты, когда Кацаев даже в заявку не попадал. Сейчас он начал играть, но больше выходит на замену. А тот же Гиголаев играл. Почему? Кацаев не принимал мои требования. А Гиголаев принимал.

Я с Кацаевым могу пойти в ресторан чай попить, потому что мы с ним братья. С Гиголаевым я не хожу, чай не пью. Но Гиголаев играет, а Кацаев – нет.

В раздевалке я закрываю дверь и все, у меня нет каких-то близких отношений. Для меня все игроки равны. Играют те, кто лучшее и более исполнительны, - приводит слова тренера официальный сайт клуба.
Теги: Адиев Анжи
Сегодня, 10:40
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#2  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 14:35)
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Болеет за:
«Спартак»
Городовой
В ресторан, условного задрищенска, может себе позволить сходить и условный питерский бомж) цены совсем другие


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#федунпиздун
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#1  Городовой  Россия (Сегодня, 13:37)
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Болеет за:
«Зенит»
Интересно,все плачут что денег нет,а по ресторанам ходят)


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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