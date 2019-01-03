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У экс-нападающего "Зенита" и сборной России угнали автомобиль (фото)

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Панов сообщил в соцсетях об угоне своего автомобиля в московском районе Южное Бутово.

43-летний Панов опубликовал фотографию с камеры видеонаблюдения, заснявшей угонщика за рулем автомобиля BMW. Бывший футболист попросил подписчиков сообщить ему, если они располагают какой-либо информацией.

В комментариях Панов написал, что машину угнали из гаража.

У экс-нападающего "Зенита" и сборной России угнали автомобиль (фото)
Сегодня, 11:22
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#3  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:08)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Поделом,свиной год начался.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#2  блумфонтейн   (Сегодня, 11:58)
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online

Цитата: Fint
перебирайся в Тушино...

Ему по карману только Южное Бутово. На федунской земле цены на новые хрущевки сильно завышены.
Регистрация: 16.06.2015 [жалоба]
#1  Fint  Москва (Сегодня, 11:38)
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Болеет за:
«Реал»
Не к лицу столь известному болельщику Спартака в Южном Бутово обитать, перебирайся в Тушино... wink
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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