У экс-нападающего "Зенита" и сборной России угнали автомобиль (фото)

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Панов сообщил в соцсетях об угоне своего автомобиля в московском районе Южное Бутово.43-летний Панов опубликовал фотографию с камеры видеонаблюдения, заснявшей угонщика за рулем автомобиля BMW. Бывший футболист попросил подписчиков сообщить ему, если они располагают какой-либо информацией.В комментариях Панов написал, что машину угнали из гаража.