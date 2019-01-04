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СМИ: Иван Новосельцев на правах аренды перешел в "Ростов"

Защитник "Зенита" Иван Новосельцев до конца сезона арендован "Ростовом", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Новосельцев перешел в "Зенит" летом 2016 года из "Ростова". Вторую часть минувшего сезона 27-летний футболист на правах аренды отыграл в тульском "Арсенале", первую половину сезона нынешнего защитник провел в махачкалинском "Анжи".
Теги: Новосельцев Зенит Ростов
Сегодня, 17:40
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#12  Евгений Буров   (Сегодня, 20:08)
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потом Оренбург Енисей и далее в первую со всеми остановками а ведь не плохо начинал wink
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
#11  XERX  - (Сегодня, 19:22)
  • -4
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Болеет за:
«Спартак»
Карьера офф из-за одного епучего клуба!!!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#10  Blessing  Спб (Сегодня, 19:15)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Удачи Ваня!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#9  пончевед   (Сегодня, 18:22)
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Цитата: HM2018
Нахер он нужен Ростову???? Сбитый лётчик, погнавшийся за "вшивой славой" и оставшийся ни с чем на скамейке. Теперь его уровень ФНЛ.

он осознал,что деньги не главное и решил исправиться.дай ему шанс,не будь так строг.
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
#8  Frankenstein   (Сегодня, 18:21)
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
круговорот говна в РПЛ
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#7  пончевед   (Сегодня, 18:21)
  • +1
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искренне рад за него.до перехода сами знаете к кому был приличным игроком.может удастся оклематься и перезапустить карьеру.
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
#6  HM2018  Ростов-на-Дону. (Сегодня, 18:17)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Нахер он нужен Ростову???? Сбитый лётчик, погнавшийся за "вшивой славой" и оставшийся ни с чем на скамейке. Теперь его уровень ФНЛ.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
#5  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 18:10)
  • -1
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Болеет за:
«Динамо К»
Что-то новость какая-то не футбольная. Человек уже как пару лет забил на футбол,а о нем вдруг вспомнили. Лучше бы написали как встретили Новый год в Бутырке футбольные мажоры.какое шампанское пили.что ели.чем пердели и т.д. stuck_out_tongue
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#4  Ниндзя   (Сегодня, 18:05)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
От судьбы не уйдёшь)
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#3  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 17:58)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Клоунада. Круче него только Дьяков, совсем своими переходами карьеру загубил.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#2  ржд гуд  саратов (Сегодня, 17:48)
  • +2
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
был в Ростове уважаемым ЦЗ, связался с золотоносными бомжами и истрепался по арендам. Теперь блудный сын назад к Папе с поникшей головушкой. Футбольная судьба-а ...
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#1  suarez   (Сегодня, 17:46)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
С новосельем!
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
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