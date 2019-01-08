Агент Ригони: мой клиент возвращается в "Зенит", это официально

Хуан Круз Ольер, агент полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони, сообщил что его клиент вернулся в петербургский клуб из "Аталанты"."Подтверждаю, что Ригони возвращается в "Зенит" в январе. Это официально", – заявил Ольер.Ригони перешел в "Аталанту" летом 2018 года - в 12 матчах серии А игрок забил 3 мяча.