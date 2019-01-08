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Агент Ригони: мой клиент возвращается в "Зенит", это официально

Хуан Круз Ольер, агент полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони, сообщил что его клиент вернулся в петербургский клуб из "Аталанты".

"Подтверждаю, что Ригони возвращается в "Зенит" в январе. Это официально", – заявил Ольер.

Ригони перешел в "Аталанту" летом 2018 года - в 12 матчах серии А игрок забил 3 мяча.

"СЭ"
Теги: Ригони Зенит
Сегодня, 14:20
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#2  ythe  Ё-бург (Сегодня, 14:30)
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Болеет за:
«Спартак»
laughing


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#1  пушкин  спб (Сегодня, 14:29)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Успокоил, отец родной.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
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