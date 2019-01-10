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Молло покинул "Крылья Советов", Башкиров и Чочиев выставлены на трансфер

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов рассказал об уходах нескольких игроков и потенциальных продажах клуба.

"Молло и Надсон уже ушли. Соболев пока остаётся. Это молодой, перспективный футболист. Пусть проявляет себя и выгрызает место в составе. Ничего в жизни просто так не даётся. Башкиров и Чочиев выставлены на трансфер. Мы занимаемся их трудоустройством", - цитирует Шикунова "Чемпионат".
Теги: Крылья Советов Молло Чочиев Башкиров
Сегодня, 15:15
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