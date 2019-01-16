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"Локо" на массе - чемпион готовится во второй половине сезона (фото)

Пресс-служба "Локомотива" опубликовала в официальном твиттере клуба фотографии футболистов с занятий в тренажерном зале на сборе в Катаре, где спортсмены будут тренироваться с 14 по 29 января.

"Рабочие будние", – подписано фото.

Сегодня, 15:25
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#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:27)
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Болеет за:
«Спартак»
БУДНИЕ smile 6лять


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