"Локо" на массе - чемпион готовится во второй половине сезона (фото)

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Пресс-служба "Локомотива" опубликовала в официальном твиттере клуба фотографии футболистов с занятий в тренажерном зале на сборе в Катаре, где спортсмены будут тренироваться с 14 по 29 января.
"Рабочие будние", – подписано фото.
"Рабочие будние", – подписано фото.
Рабочие будние на #РЖДТренировочныеСборы ?? pic.twitter.com/gAHmY7vzHq— ФК Локомотив (@fclokomotiv) January 16, 2019
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