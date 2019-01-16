"Локо" на массе - чемпион готовится во второй половине сезона (фото)

Пресс-служба "Локомотива" опубликовала в официальном твиттере клуба фотографии футболистов с занятий в тренажерном зале на сборе в Катаре, где спортсмены будут тренироваться с 14 по 29 января."Рабочие будние", – подписано фото.