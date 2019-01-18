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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Кристиан Нобоа рассказал о противостоянии с Неймаром в матчах сборных
Хавбек "Зенита" Кристиан Нобоа рассказал о своих взаимоотношениях с нападающим "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймаром.
"Много раз играл на уровне сборных против Неймара. После матчей, бывало, разговаривали возле наших раздевалок. Не могу сказать, что мы друзья, но точно неплохо знаем друг друга.
Симуляции Неймара? Он всегда был таким. Бывало, в матчах сборных он падал, хотя я или кто-то другой до него даже не дотрагивались. Если бы я его сбил, то обязательно бы подошел и извинился", — цитирует Нобоа Матч ТВ.
"Много раз играл на уровне сборных против Неймара. После матчей, бывало, разговаривали возле наших раздевалок. Не могу сказать, что мы друзья, но точно неплохо знаем друг друга.
Симуляции Неймара? Он всегда был таким. Бывало, в матчах сборных он падал, хотя я или кто-то другой до него даже не дотрагивались. Если бы я его сбил, то обязательно бы подошел и извинился", — цитирует Нобоа Матч ТВ.
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