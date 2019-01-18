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Валерий Газзаев: Ерёменко поможет "Ростову", я был доволен его качествами в Киеве

Бывший наставник киевского "Динамо" Валерий Газзаев прокомментировал подписание "Ростовом" контракта с полузащитником Романом Ерёменко. Газзаев знаком с хавбеком по работе в украинской команде.

"У Романа была двухгодичная дисквалификация, из-за которой он утратил игровой тонус, но это очень опытный и квалифицированный футболист с профессиональным отношением к делу. Тренируя его в киевском "Динамо", я был доволен его человеческими и спортивными качествами. Прекрасный игрок хорошего уровня.

Уверен, что он поможет "Ростову", это хорошее для клуба приобретение. Почему не пригодился другим командам? Каждый тренер выбирает игрока под свою тактическую схему и умение футболиста интегрироваться в коллектив и действия клуба", - цитирует Газзаева "Чемпионат.сом".
Теги: Газзаев Еременко
Сегодня, 19:02
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#3  Честный  San-Francisco (Сегодня, 20:47)
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Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Лечащий Врач
Цитата: Сибирячок
Наивный пёс

Просто пёс

Я б ещё добавил,Верный пёс путина
Регистрация: 1.06.2017 [жалоба]
#2  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 19:37)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Наивный пёс

Просто пёс


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 19:24)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Наивный пёс
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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