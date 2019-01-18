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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Валерий Газзаев: Ерёменко поможет "Ростову", я был доволен его качествами в Киеве
Бывший наставник киевского "Динамо" Валерий Газзаев прокомментировал подписание "Ростовом" контракта с полузащитником Романом Ерёменко. Газзаев знаком с хавбеком по работе в украинской команде.
"У Романа была двухгодичная дисквалификация, из-за которой он утратил игровой тонус, но это очень опытный и квалифицированный футболист с профессиональным отношением к делу. Тренируя его в киевском "Динамо", я был доволен его человеческими и спортивными качествами. Прекрасный игрок хорошего уровня.
Уверен, что он поможет "Ростову", это хорошее для клуба приобретение. Почему не пригодился другим командам? Каждый тренер выбирает игрока под свою тактическую схему и умение футболиста интегрироваться в коллектив и действия клуба", - цитирует Газзаева "Чемпионат.сом".
"У Романа была двухгодичная дисквалификация, из-за которой он утратил игровой тонус, но это очень опытный и квалифицированный футболист с профессиональным отношением к делу. Тренируя его в киевском "Динамо", я был доволен его человеческими и спортивными качествами. Прекрасный игрок хорошего уровня.
Уверен, что он поможет "Ростову", это хорошее для клуба приобретение. Почему не пригодился другим командам? Каждый тренер выбирает игрока под свою тактическую схему и умение футболиста интегрироваться в коллектив и действия клуба", - цитирует Газзаева "Чемпионат.сом".
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