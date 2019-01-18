Матч в СИЗО с участием Мамаева отменен

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий сообщил в своем твиттере, что матч на территории "Бутырки", в котором должен был сыграть полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, отменен."Как мне только что стало известно, руководством ФСИН России принято решение отменить проведение ранее планировавшегося мероприятия по мини-футболу в СИЗО-2 с участием Мамаева.Надеюсь, это действительно так. Убежден, что данное решение — единственно верное и соответствующее закону", — написал Пятницкий.