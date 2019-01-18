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Матч в СИЗО с участием Мамаева отменен

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий сообщил в своем твиттере, что матч на территории "Бутырки", в котором должен был сыграть полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, отменен.

"Как мне только что стало известно, руководством ФСИН России принято решение отменить проведение ранее планировавшегося мероприятия по мини-футболу в СИЗО-2 с участием Мамаева.

Надеюсь, это действительно так. Убежден, что данное решение — единственно верное и соответствующее закону", — написал Пятницкий.
Теги: Мамаев
Сегодня, 20:24
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#3  Volodia379   (Сегодня, 20:43)
  • -1
  •  (1)
online

Дебют Мамаева на первенство СИЗО отложен на не определенный срок! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 20:38)
  • +1
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Цитата: Колян Безмолвный
Да всем пофиг на этот матч,как будто его кто то ждал!

Всем пофиг на тех кому пофиг.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Колян Безмолвный   (Сегодня, 20:35)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да всем пофиг на этот матч,как будто его кто то ждал!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
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